Émile Ajar’dan (Romain Gary) ‘Onca Yoksulluk Varken’

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 00:01

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 00:01

Yaşamı boyunca farklı seslerin ardında kalemini sağaltan, Fransız yazınının oyunbaz ismi Romain Gary, Goncourt Edebiyat Ödülü’ne Cennetin Kökleri’yle değer görülmesinin ardından, özgünlüğünü ve yaratıcılığını kaybettiği eleştirisi üzerine bu kez Émile Ajar mahlasıyla yazdığı romanı Onca Yoksulluk Varken’le aynı ödülü ikinci kez kazanır ve gizemi ancak yıllar sonra, intiharının ardından çözülen bu oyunla jüriyi, eleştirmen ve okuyucuları şaşkına çevirerek edebiyat tarihine damgasını vurur.

Onca Yoksulluk Varken’de Paris’in bir kenar mahallesinde, fahişelerin sersefil çocuklarına bakarak geçimini sağlayan Madam Rosa’nın, şefkate ve ilgiye hasret küçük Momo’yla kurduğu derin bağın çocuğun gözünden tüm gerçekliğiyle aktarılıyor.

Gary, Yahudi soykırımından sağ kurtulan emekli hayat kadını Rosa’yla göçmen Momo’nun hikâyesini, yersiz yurtsuzluğu, kuşaklararası uçurumu ve savaş travmalarını tüm yalınlığıyla kurgusunun merkezine alıyor.

Göçmenler, kâğıtsızlar, firariler, suçlular ve olağan şüphelilerle örülü, çetin fakat korunaklı bir dünyanın yüksek seslerinin ortasında atan küçük bir kalbe kulak veriyor. Onca Yoksulluk Varken, Gary’den sarsıcı bir yapıtı.

Onca Yoksulluk Varken / Émile Ajar (Romain Gary) / Çeviren: Işık Ergüden / Sel Yayınları / 190 s. / 2022.