Emin Alper’in ilk tiyatro oyunu ‘Öteki’, kapalı gişe başarısına Anadolu Yakası’nda devam ediyor!

Emin Alper imzalı 'Öteki' yeniden kapalı gişe. Bir Dostoyevski klasiğinden uyarlanan eser 16 ve 17 Şubat tarihlerinde Anadolu Yakası'nda sahnelenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 11:45
Emin Alper’in ilk tiyatro oyunu ‘Öteki’, kapalı gişe başarısına Anadolu Yakası’nda devam ediyor!
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Emin Alper'in Dostoyevski'nin klasik eseri üzerinden uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu 'Öteki', izleyicilerden büyük ilgi görerek kapalı gişe oyunlarına devam ediyor. Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan gibi usta oyuncuların performanslarıyla zenginleşen oyun, bu hafta ilk kez Anadolu Yakası'nda sahnelenecek.

“Karşınıza Size Tıpa Tıp Benzeyen Biri Çıksa Ne Hissedersiniz?” sorusunu sorgulayan oyun, izleyicilere derin düşündürme fırsatı sunuyor. Güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra sahne tasarımından ses düzenine kadar birçok detayla öne çıkan 'Öteki', kara komedi türündeki çarpıcı temsiliyle tiyatroseverleri etkisi altına alıyor.

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Oyunun Anadolu Yakası'ndaki ilk performansları 16 ve 17 Şubat'ta gerçekleşecek. Biletleri günler öncesinden tükenen 'Öteki', 16 Mart'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak. Tüm seyircileri kucaklayan ve farklı mekanlarda sahnelenmeye devam edecek olan oyun, izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşatmayı sürdürecek.


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