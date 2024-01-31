Devlet Tiyatroları, şubat ayında Türkiye'nin dört bir yanında sanat rüzgarı estirecek...

Yayınlanma: 31.01.2024 - 10:20

Güncelleme: 31.01.2024 - 10:20

Devlet Tiyatroları, şubat ayında 15 yeni oyunuyla seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon, Diyarbakır, Konya, Sivas, Van ve Kayseri Devlet Tiyatroları'nda prömiyer yapacak olan oyunlar, geniş bir izleyici kitlesine hitap edecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Kadınlar, Filler ve Saireler" adlı oyunuyla 20 Şubat'ta Şinasi Sahnesi'nde, "Esaretin Bedeli" ile 21 Şubat'ta İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nde ve "Devlet Ana" ile 28 Şubat'ta Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu ise "Sonbahara Son Güller" adlı eseriyle 1 Şubat'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde prömiyerini gerçekleştirecek.

Oyunlar arasında "Münasebetsiz," "Hamlet," "Lobotomobilin Üç Seferi," "Otoban Köpekleri," "Sayı Dedektifleri," "Uzatmalı Oyun," "Gizli Bahçenin Bezelyesi," "Başıboş," "Donör," "Kurtlar Sofrası," ve "Deniz Kızı ve Sevimli Korsanlar" adlı çocuk oyunları da yer alıyor.

Devlet Tiyatroları, bu yeni oyunlarla izleyicilere geniş bir repertuar sunarak kültür sanat alanında etkileyici bir şubat ayı geçirmelerine olanak tanıyacak. Oyunların prömiyer tarihleri ve sahneleme detayları Devlet Tiyatroları'nın resmi iletişim kanalları aracılığıyla duyurulacak.