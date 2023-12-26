Emin Alper’in ilk tiyatro oyunu Öteki’nin afişi yayımlandı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 15:34

Güncelleme: 26.12.2023 - 15:34



Dostoyevski’nin zamansız eserinden Emin Alper’in uyarladığı ve yönettiği, 12 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’da prömiyerini yapacak olan ‘Öteki’ oyununun afişi yayımlandı. Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ı kadrosunda buluşturan ve merakla beklenen oyununun şubat ayı tarihleri açıklandı.

Güçlü oyuncu kadrosunun yanısıra, Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımını bir araya getiren oyun, Nisan Ceren Özerten’in yapımcılığında, Luz Yapım prodüksiyonuyla izleyici ile buluşacak.

OYUNUN KONUSU

Size fiziksel olarak kusursuz bir biçimde benzeyen ama karakteri sizinkinin tam zıttı olan; nefret ettiğiniz, tahammül edemediğiniz özelliklere sahip ve aslında tam da bu özellikleri nedeniyle sizin hedeflerinize sizden çok daha kolay ulaşabilen; dolayısıyla içten içe, yerinde olmak isteyebileceğiniz birisi karşınıza çıksa ne yaparsanız sorusunu size sorduracak oyun, 12 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’da prömiyerini gerçekleştirecek.

Prömiyerin ardından, 31 Ocak, 1-2 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde yeniden tiyatroseverlerle buluşacak olan Öteki, 16 ve 17 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 29 Şubat’ta ise Maximum Uniq Hall’da sahnelenmeye devam edecek.

Özgün uyarlaması ve sahne deneyimi ile izleyenlere çarpıcı bir kara komedi sunmaya hazırlanan oyunun biletleri satışa çıktı.