Emre Karayel 'Sahne Cumhuriyet’i açıyor
Maltepe'de yapımı tamamlanan Sahne Cumhuriyet perdelerini 2 Mart'ta Karayel'in tek kişilik oyunu Erkek Aklı-Oksimoron oyunuyla açacak.
Sanat yönetmenliğini de Emre Karayel'in yapacağı Sahne Cumhuriyet, tiyatro oyunlarına, konserler, söyleşiler ve imza günlerine ev sahipliği yapacak. İstanbul'a yeni bir sahne kazandırmanın huzurunu yaşadığını söyleyen Karayel, kapılarının nitelikli sanat üreten herkese açık olduğunu belirtti.
Sahne Cumhuriyet bir gölün kenarındaki 415 kişilik salonu, teknik donanımı, 150 araçlık otoparkı ile Anadolu yakasına kültürel anlamda nefes aldıracak. Sahne Cumhuriyet'te mart ayı boyunca 'Erkek Aklı-Oksimoron', 'Bülent Bey'in Hikayesi', 'Babamı Kim Öldürdü?', 'İyi, Kütü Çirkin' adındaki tiyatro oyunları ile 'Çok ta fifi' ve 'Deniz Alnıtemiz-Stand up' adlı stand up gösterileri seyirciyle buluşacak.
Ayrıca Kültür Bakanlığı ödüllü 'Benim Güzel Pabuçlarım' gibi birbirinden eğlenceli çocuk oyunları sergilenecek.
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