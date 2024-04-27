Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen okurlarıyla bir araya geldi

Prof. Dr. Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen İzmir Kitap Fuarı’nda okurlarıyla bir araya geldi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.04.2024 - 17:22
Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen okurlarıyla bir araya geldi
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İzmir Kitap Fuarı (İZKİTAP) kapsamında kente gelen Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen okurlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Bisiklet Turu’nun İzmir etabı nedeniyle söyleşi gerçekleştiremeyen yazarlarımız Cumhuriyet Kitapları stantında imza etkinliği düzenledi. Yazarlarımızla sohbet etme ve fotoğraf çekilme imkanı bulan okurlar uzun kuyruklar oluşturdu.


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