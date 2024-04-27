Yayınlanma: 27.04.2024 - 17:22

Güncelleme: 27.04.2024 - 17:22

İzmir Kitap Fuarı (İZKİTAP) kapsamında kente gelen Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen okurlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Bisiklet Turu’nun İzmir etabı nedeniyle söyleşi gerçekleştiremeyen yazarlarımız Cumhuriyet Kitapları stantında imza etkinliği düzenledi. Yazarlarımızla sohbet etme ve fotoğraf çekilme imkanı bulan okurlar uzun kuyruklar oluşturdu.

