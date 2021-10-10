En iyi film: Okul Tıraşı
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü, Ferit Karahan'ın yönettiği "Okul Tıraşı" filmine gitti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 58. Altın Portakal Film Festivali dün akşam Antalya Kapalı Spor Salonu’ndaki ödül töreni ile sona erdi. Festivalde Ferit Karahan’ın yönettiği “Okul Tıraşı”, En İyi Film dahil üç ödül kazandı. En İyi Yönetmen Ödülü Tayfun Pirselimoğlu’na gitti.
Şevval Sam ve Yekta Kopan’ın sunuculuğunu yaptığı kapanış töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Salgının gölgesinde ve yangının hüznüyle hazırladığımız festivalimiz bize güç verdi. Altın Portakal’ın ışığı ülkemizi aydınlattı. İyi ki varsın Antalya, iyi ki varsın Altın Portakal, iyi ki varsın sinema. Sevgiyle, Cumhuriyetle, Atatürk’le kalın” dedi.
Dağıtılan ödüller ise şöyle:
- En İyi Film: Okul Tıraşı
- Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: İki Şafak Arasında.
- Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Emre Kayiş (Anadolu Leoparı).
- En İyi Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu (Kerr).
- Cahide Sonku Ödülü: Feride Çiçekoğlu, Ezgi Baltaş.
- En İyi Senaryo: Ferit Karahan, Gülistan Acet (Okul Tıraşı).
- En İyi Kadın Oyuncu: Nihal Yalçın (Zuhal).
- En İyi Erkek Oyuncu: Tarhan Karagöz (Kafes).
- En İyi Görüntü Yönetmeni: Özgür Eken (Bağlılık-Hasan).
- En İyi Müzik: Nikos Kypourgos (Kerr).
- En İyi Kurgu: Ferit Karahan, Hayedrh Safiyari, Sercan Sezgin (Okul Tıraşı).
- En İyi Sanat Yönetmeni: Billur Turan (Anadolu Leoparı).
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Nezaket Erden (İki Şafak Arasında), Özay Fect (Kafes).
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:Erdem Şenocak (İki Şafak Arasında).
- SİYAD En İyi Film Ödülü: Bembeyaz (Necip Çağhan Özdemir).
- Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Tayfun Pirselimoğlu (Kerr).
- Uluslararası Uzun Metraj En İyi Film Ödülü: Libertad/Clara Roquet.
- En İyi Belgesel Film: Her Şey Dahil/Volkan Üce.
- Jüri Özel Ödülü (Belgesel): Bekleyiş/Aslı Akdağ.
- Övgüye Değer Film Ödülü (Belgesel): Acı ve Tatlı / Didem Şahin.
- En İyi Kısa Film: Siz Biraz Uzak Kaldınız / Elif Refiğ.
- Jüri Özel Ödülü (Kısa Film): İkinci Gece/Ali Tansu Turhan.
- Övgüye Değer Kısa Film: Rewşen/Musab Tekin.
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