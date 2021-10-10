En iyi film: Okul Tıraşı

10 Ekim 2021 Pazar, 01:08

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 58. Altın Portakal Film Festivali dün akşam Antalya Kapalı Spor Salonu’ndaki ödül töreni ile sona erdi. Festivalde Ferit Karahan’ın yönettiği “Okul Tıraşı”, En İyi Film dahil üç ödül kazandı. En İyi Yönetmen Ödülü Tayfun Pirselimoğlu’na gitti.

Şevval Sam ve Yekta Kopan’ın sunuculuğunu yaptığı kapanış töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Salgının gölgesinde ve yangının hüznüyle hazırladığımız festivalimiz bize güç verdi. Altın Portakal’ın ışığı ülkemizi aydınlattı. İyi ki varsın Antalya, iyi ki varsın Altın Portakal, iyi ki varsın sinema. Sevgiyle, Cumhuriyetle, Atatürk’le kalın” dedi.

Dağıtılan ödüller ise şöyle: