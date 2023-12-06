En önemli tarihi miraslardan bazılarını üç buçuk yıldır sadece yurtdışına çıkanlar görebiliyor: Eserler pasaporta takıldı!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2023 - 04:00

Yurttaşlar üç buçuk yıldır gittikleri müzelerde yapıtları göremedikleri için tepkili. Müzede birçok eserin yetersiz aydınlatıldığı ve açıklama ekranlarının bir kısmının da çalışmadığı iddia ediliyor.

EFES’TEN SAGALASSOS’A...

Müzede Kültepe’den Anitta Hançeri, Antalya Müzesi’nden Caracalla, Sagalassos’tan Hadiranus ve Efes’ten Marcus Aurelius gibi birçok eser bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2020 yılında yaptığı açılışta serginin yabancı turistlerin ilgisini çekmesini amaçladıklarını belirtmişti.

DIŞ HATLARDA KALDILAR

İstanbul Havalimanı Müzesi’ne ancak yurtdışına çıkacak yolcular, pasaport kontrolünden geçtikten sonra 13 Avro ödeyerek giriş yapabiliyor. Konuyla ilgili İstanbul Havalimanı Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden yetkililere ulaşamadık. İletişime geçebildiğimiz müze çalışanlarından serginin ne zamana kadar süreceğine, eserlerin nasıl korunduğuna ve eleştirilere ilişkin yanıtlar alamadık.