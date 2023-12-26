Endişe dolu bir sevgi hikâyesi: Geçen Gün’e ocakta devam

Yayınlanma: 26.12.2023 - 15:37

Güncelleme: 26.12.2023 - 15:37

Kundura Sahne’nin yapımcılığını üstlendiği ve Naz Erayda ile Kerem Kurdoğlu’nun birlikte yönettikleri “Geçen Gün”, Ocak ayında gösterimlerine Beykoz Kundura’da devam ediyor. Kerem Kurdoğlu’nun yazdığı ve 8 Aralık’ta prömiyerini yapan oyun, şehir ile iki kişi arasında geçen “endişe dolu bir sevgi hikâyesi” anlatıyor.

“Çoğunluk”, “Nefesim Kesilene Kadar”, “Rüzgarda Salınan Nilüfer” filmleriyle tanıdığımız oyuncu, yönetmen Esme Madra ile “Sivas”, “Cemil Şov”, “Karanlık Gece” filmlerinin oyuncusu Ozan Çelik’in rol aldığı oyunda, şehir atıklarından ürettikleri enstrümanlarla şaşırtıcı performanslara imza atan Tophane Noise Band de müzikleriyle ikiliye eşlik ediyor.

Çıplak Ayaklar Stüdyosu’nun uygulayıcı yapımcılığında hazırlanan Geçen Gün’ün hareket tasarımını Maral Ceranoğlu ile Mihran Tomasyan, ışık tasarımını Utku Kara, ses uygulamasını Defne Gül ile Berkant ‘Doktor’ Kılıçkap ve afiş tasarımını Maya Kurdoğlu yaptı. 13, 14, 27 ve 28 Ocak tarihlerinde saat 17.00’de Kundura Sahne’de izlenebilecek oyunun biletleri passo’da.





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Beykoz Kundura’ya özel aracıyla gelecek misafirler için otopark hizmeti ücretsiz sağlanırken, gösterimlerin bitiminde Beykoz Kundura’dan Taksim’e ve Üsküdar istikametinden Kadıköy’e hareket edecek servislerden de ücretsiz yararlanabilirsiniz. Kundura Sahne’nin güncel programıyla ilgili detaylar ve biletler beykozkundura.com’da.