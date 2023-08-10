'Engelsiz Filmler Festivali'nin finalistleri açıklandı

Yayınlanma: 10.08.2023 - 14:06

Güncelleme: 10.08.2023 - 14:06

Bu yıl 11. defa sinema tutkunları ile buluşacak olan "Engelsiz Filmler Festivali" 20-26 Ekim'de Ankara, 4-5 Kasım'da Eskişehir'de düzenlenecek.

Engelsiz Filmler Festivali'ne 23 ülkeden yapılan 121 başvuru arasından sinema yazarı Aslı Ildır, kurgucu Baran Bozdağ ve Engelsiz Filmler Festivali Program Koordinatörü Kaan Denk'in yer aldığı Seçici Kurul tarafından seçilen 14 film, 20-26 Ekim 2023 tarihleri arasında jüri üyeleri ve izleyicilerin karşısına çıkacak.

Yarışma jürisinin sahiplerini belirleyeceği En İyi Film ödülünün sahibi 1.000 dolar, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerinin sahipleri ise 500’er dolar para ödülü almaya hak kazanacak. İzleyiciler, sinema salonunda ve çevrim içinde kullanacakları oylarla Seyirci Özel ödülünün sahibini belirleyecekler.

FİNALDE YARIŞACAK OLAN FİLMLER

Kısa Film Yarışması'nda 10 ülkeden 14 film yer alıyor:



Bo ve Çöplük (İSPANYA), Yön: Tatiana Skorlupkina

Doğum Günü (JAPONYA), Yön: Nobuyuki Morikawa

Dorukta (AVUSTURYA), Yön: Matteo Sanders

Elveda Gaston (FRANSA), Yön: Victor Guilbaud

Herkesin Yapabileceği Bir Şey (TÜRKİYE), Yön: Selen Örcan

Hiç Doğmamış Çocuğa (İRAN), Yön: Afsaneh Aghanezhad, Vali Bagheri

İstanbul İstanbul (TÜRKİYE), Yön: Demir Özcan

Kız Kardeş (İSVİÇRE), Yön: Dorentina Imeri

Koşullu Tutku (TUNUS), Yön: Slouli Houcem

Öteki (İRAN), Yön: Negah Sohrabi

Saç Kırıkları (İRAN), Yön: Alireza Kazemipour

Salça (TÜRKİYE), Yön: Burak Oğuz Saguner

Sevginin Bir Faydası Yok (İSRAİL), Yön: Yotam Knispel

Uyuyan Güzel (RUSYA), Yön: Jana Nedzvetskaya