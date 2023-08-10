'Engelsiz Filmler Festivali'nin finalistleri açıklandı
Bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan Engelsiz Filmler Festivali kapsamındaki Kısa Film Yarışması'nda finale kalan eserler belirlendi.
Bu yıl 11. defa sinema tutkunları ile buluşacak olan "Engelsiz Filmler Festivali" 20-26 Ekim'de Ankara, 4-5 Kasım'da Eskişehir'de düzenlenecek.
Engelsiz Filmler Festivali'ne 23 ülkeden yapılan 121 başvuru arasından sinema yazarı Aslı Ildır, kurgucu Baran Bozdağ ve Engelsiz Filmler Festivali Program Koordinatörü Kaan Denk'in yer aldığı Seçici Kurul tarafından seçilen 14 film, 20-26 Ekim 2023 tarihleri arasında jüri üyeleri ve izleyicilerin karşısına çıkacak.
Yarışma jürisinin sahiplerini belirleyeceği En İyi Film ödülünün sahibi 1.000 dolar, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerinin sahipleri ise 500’er dolar para ödülü almaya hak kazanacak. İzleyiciler, sinema salonunda ve çevrim içinde kullanacakları oylarla Seyirci Özel ödülünün sahibini belirleyecekler.
FİNALDE YARIŞACAK OLAN FİLMLER
Kısa Film Yarışması'nda 10 ülkeden 14 film yer alıyor:
Bo ve Çöplük (İSPANYA), Yön: Tatiana Skorlupkina
Doğum Günü (JAPONYA), Yön: Nobuyuki Morikawa
Dorukta (AVUSTURYA), Yön: Matteo Sanders
Elveda Gaston (FRANSA), Yön: Victor Guilbaud
Herkesin Yapabileceği Bir Şey (TÜRKİYE), Yön: Selen Örcan
Hiç Doğmamış Çocuğa (İRAN), Yön: Afsaneh Aghanezhad, Vali Bagheri
İstanbul İstanbul (TÜRKİYE), Yön: Demir Özcan
Kız Kardeş (İSVİÇRE), Yön: Dorentina Imeri
Koşullu Tutku (TUNUS), Yön: Slouli Houcem
Öteki (İRAN), Yön: Negah Sohrabi
Saç Kırıkları (İRAN), Yön: Alireza Kazemipour
Salça (TÜRKİYE), Yön: Burak Oğuz Saguner
Sevginin Bir Faydası Yok (İSRAİL), Yön: Yotam Knispel
Uyuyan Güzel (RUSYA), Yön: Jana Nedzvetskaya
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