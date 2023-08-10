Bodrum Bale Festivali'nde bir Victor Hugo klasiği olan Notre Dame'ın Kamburu sahnelendi
20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında, Victor Hugo'nun klasik eserlerinden biri olan "Notre Dame'ın Kamburu" sahnelendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde devam eden festivalde, güzel çingene kızı "Esmeralda" ile kambur kilise zangocu "Quasimodo"nun ölümsüz aşklarını anlatan "Notre Dame'ın Kamburu" İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi.
Seyirciden büyük beğeni alan, Victor Hugo'nun aynı adlı romanından esinlenilen eserin müzikleri Cesare Pugni'ye, müzik düzenlemeleri Bujor Hoinic'e ait.
"Notre Dame'ın Kamburu" balesinin koreografisi ile librettosu Göksel Armağan Davran ve Ahmet Volkan Ersoy imzası taşıyor.
Eserde olaylar Esmeralda'ya büyük hayranlık besleyen ancak tüm çabalarına rağmen onu katedralin papazının entrikalarından koruyamayan, Notre Dame Kilisesinin kambur zangocu Quasimodo'nun gözünden sahneye aktarılıyor.
Festival, 11 Ağustos'ta Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu'nun "A Passage to Bollywood" adlı performansıyla devam edecek.
13 Ağustos'ta İspanyol Flamenko Dans Topluluğu tarafından Woman By Aaron Vivancos, 16-17 Ağustos'ta ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Don Kişot sahnelenecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hayvancılık şirketi nasıl çelik yelek tedarikçisi oldu?
- Hutbeye Ali Erbaş ayarı
- Havalimanı servisi köprüden uçtu
- Valiler kararnamesi yayımlandı
- 'Yarım saat kala...'
- Belediye Başkanı o sözlerini böyle savundu
- Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyecek?
- Motorine dev zam yolda!
- Muhalif kanallara ceza yağdı!
- Yine Hazine malına otel