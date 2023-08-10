Bodrum Bale Festivali'nde bir Victor Hugo klasiği olan Notre Dame'ın Kamburu sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde devam eden festivalde, güzel çingene kızı "Esmeralda" ile kambur kilise zangocu "Quasimodo"nun ölümsüz aşklarını anlatan "Notre Dame'ın Kamburu" İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi.