Bodrum Bale Festivali başladı!

Bu yıl festivale 20'nci yıl dolayısıyla beş ayrı disiplinde eser koyduklarını anlatan Karahan, şöyle devam etti:

"Bu akşam Türk balesi olan 'Harem' ile başlıyoruz. Sergilendiği her akşam kapalı gişe oynayan çok değerli bir eserimiz. 8 Ağustos'ta 'Notre Dame'ın Kamburu', 11 Ağustos'ta Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu 'A Passage to Bollywood' adlı performansımız var. 13 Ağustos'ta İspanyol Flamenko Dans Topluluğu'nun sergileyeceği 'Woman By Aaron Vivancos', 16-17 Ağustos'ta da 'Don Kişot' ile festivalimizi bitireceğiz."