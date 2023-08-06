Bodrum Bale Festivali başladı!

Karahan, seyirciye ayrıca teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Seyircilerimizin teveccühleri çok yoğun. Neredeyse biletlerimiz bitmek üzere. Bu akşam tıklım tıklım. Çok mutluyuz. 6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'ni yeni bitirdik. Orada da gecede ortalama 3 bin 500 seyirciye oynadık. Tüm zamanların en büyük hasılat ve seyirci rekorlarını kırdık. Bodrum'dan sonra da Eylül'de 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlayacak. Onun için de hazırlıklarımız sürüyor. Devlet Opera ve Balesi 12 ay kapılarını kapatmadan temsillerine her zaman devam ediyor."