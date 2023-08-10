İstanbul Koro Festivali 12-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek

Yayınlanma: 10.08.2023 - 13:58

Güncelleme: 10.08.2023 - 13:58

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümüne günler kala tüm yurdu saran coşkuyu İstanbullulara da yaşatmak için birbirinden farklı etkinlikler düzenleyen İBB Kültür, 12-20 Ağustos tarihleri arasında 27 koronun katılacağı İstanbul Koro Festivali’ni düzenliyor. Festival, Bebek Parkı, Sarıyer Haydar Aliyev Parkı, Müze Gazhane, Üsküdar Sahili, Kadıköy Meydanı, Anadolu Hisarı ve Metrohan’da gerçekleşecek.

FESTİVALDE SAHNE ALACAK İSİMLER

Boğaziçi Gençlik Korosu, Ladies & Gentlemen, Ruhi Su Dostlar Korosu, Rezonans, İTÜ 250. Yıl Çoksesli Korosu, BOÜ ve ODTÜ Halk Müziği Topluluğu, BAU Polifonik Koro, Marmara Üniversitesi GSE Bölümü Müzik Öğretmenliği Korosu, Boğaziçi Mezunlar Korosu, Barbershop İstanbul, We Play Choral, Acapella Khalkedon, Koroİstanbul, Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, Avrupa Müzik Topluluğu, Orphe Çoksesli Koro, BÜMK Klasik Müzik Korosu, Güneşin Sofrasından Sesler, Gürcü Sanat Evi Çok Sesli Korosu, Vokal Akademi Pop & Caz Korosu, Yeditepe Üniversitesi Çoksesli Korosu, İstanbul Armoni Korosu, Sirene, Yubal Dünya Müziği Topluluğu, GOP Akademi Korosu, European Voices İstanbul, ve Sansev Korosu’nun sahne alacak.

İSTANBUL KORO FESTİVALİ PROGRAMI

12 Ağustos Cumartesi

20.00

Casa Botter Balkonu – Barbershop İstanbul

Sarıyer Haydar Aliyev Parkı – Acapella Khalkedon

Bebek Parkı – We Play Choral

Üsküdar Sahil – Marmara Üniversitesi GSE Bölümü Müzik Öğretmenliği Korosu

Kadıköy Meydanı – Koroİstanbul

12 Ağustos Cumartesi

21.00

Üsküdar Sahil – BÜ ve ODTÜ Halk Müziği Topluluğu

13 Ağustos Pazar

17.00

Casa Botter – Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu (“Lozan 1923/Yüzyıl Önceki Başlangıç” sergisinde)

20.00

Metrohan – Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu

Sarıyer Haydar Aliyev Parkı – BAU Polifonik Koro

Bebek Parkı – Avrupa Müzik Topluluğu

Üsküdar Sahil – İTÜ 250. Yıl Çoksesli Korosu

Anadolu Hisarı – BÜMK Klasik Müzik Korosu

Müze Gazhane – Ladies & Gentlemen

21.00

Bebek Parkı – Güneşin Sofrasından Sesler

Üsküdar Sahil – Orphe Çoksesli Koro

Müze Gazhane – Gürcü Sanat Evi Çok Sesli Korosu

19 Ağustos Cumartesi

20.00

Sarıyer Haydar Aliyev Parkı – Sirene

Bebek Parkı – Vokal Akademi Pop&Caz Korosu

Üsküdar Sahil – Yeditepe Üniversitesi Çoksesli Korosu

Kadıköy Meydanı – İstanbul Armoni Korosu

21.00

Bebek Parkı – Yubal Dünya Müziği Topluluğu

20 Ağustos Pazar

20.00

Metrohan – GOP Akademi Korosu

Sarıyer Haydar Aliyev Parkı – European Voices İstanbul

Bebek Parkı – Rezonans

Üsküdar Sahil – Sansev Korosu

Müze Gazhane – Boğaziçi Mezunlar Korosu

21.00

Kadıköy Meydanı – Boğaziçi Gençlik Korosu

Müze Gazhane – Ruhi Su Dostlar Korosu