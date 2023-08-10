İstanbul Koro Festivali 12-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek
İstanbul Belediyesi ile defa Koro Festivali düzenliyor. Cumhuriyetin 100. yılında 100 etkinlik mottosuyla yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, bu kapsamda hayata geçirdiği 100. yıl etkinliklerine 22. etkinlik olarak İstanbul Koro Festivali’ni ekliyor.
Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümüne günler kala tüm yurdu saran coşkuyu İstanbullulara da yaşatmak için birbirinden farklı etkinlikler düzenleyen İBB Kültür, 12-20 Ağustos tarihleri arasında 27 koronun katılacağı İstanbul Koro Festivali’ni düzenliyor. Festival, Bebek Parkı, Sarıyer Haydar Aliyev Parkı, Müze Gazhane, Üsküdar Sahili, Kadıköy Meydanı, Anadolu Hisarı ve Metrohan’da gerçekleşecek.
FESTİVALDE SAHNE ALACAK İSİMLER
Boğaziçi Gençlik Korosu, Ladies & Gentlemen, Ruhi Su Dostlar Korosu, Rezonans, İTÜ 250. Yıl Çoksesli Korosu, BOÜ ve ODTÜ Halk Müziği Topluluğu, BAU Polifonik Koro, Marmara Üniversitesi GSE Bölümü Müzik Öğretmenliği Korosu, Boğaziçi Mezunlar Korosu, Barbershop İstanbul, We Play Choral, Acapella Khalkedon, Koroİstanbul, Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, Avrupa Müzik Topluluğu, Orphe Çoksesli Koro, BÜMK Klasik Müzik Korosu, Güneşin Sofrasından Sesler, Gürcü Sanat Evi Çok Sesli Korosu, Vokal Akademi Pop & Caz Korosu, Yeditepe Üniversitesi Çoksesli Korosu, İstanbul Armoni Korosu, Sirene, Yubal Dünya Müziği Topluluğu, GOP Akademi Korosu, European Voices İstanbul, ve Sansev Korosu’nun sahne alacak.
İSTANBUL KORO FESTİVALİ PROGRAMI
12 Ağustos Cumartesi
20.00
Casa Botter Balkonu – Barbershop İstanbul
Sarıyer Haydar Aliyev Parkı – Acapella Khalkedon
Bebek Parkı – We Play Choral
Üsküdar Sahil – Marmara Üniversitesi GSE Bölümü Müzik Öğretmenliği Korosu
Kadıköy Meydanı – Koroİstanbul
12 Ağustos Cumartesi
21.00
Üsküdar Sahil – BÜ ve ODTÜ Halk Müziği Topluluğu
13 Ağustos Pazar
17.00
Casa Botter – Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu (“Lozan 1923/Yüzyıl Önceki Başlangıç” sergisinde)
20.00
Metrohan – Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu
Sarıyer Haydar Aliyev Parkı – BAU Polifonik Koro
Bebek Parkı – Avrupa Müzik Topluluğu
Üsküdar Sahil – İTÜ 250. Yıl Çoksesli Korosu
Anadolu Hisarı – BÜMK Klasik Müzik Korosu
Müze Gazhane – Ladies & Gentlemen
21.00
Bebek Parkı – Güneşin Sofrasından Sesler
Üsküdar Sahil – Orphe Çoksesli Koro
Müze Gazhane – Gürcü Sanat Evi Çok Sesli Korosu
19 Ağustos Cumartesi
20.00
Sarıyer Haydar Aliyev Parkı – Sirene
Bebek Parkı – Vokal Akademi Pop&Caz Korosu
Üsküdar Sahil – Yeditepe Üniversitesi Çoksesli Korosu
Kadıköy Meydanı – İstanbul Armoni Korosu
21.00
Bebek Parkı – Yubal Dünya Müziği Topluluğu
20 Ağustos Pazar
20.00
Metrohan – GOP Akademi Korosu
Sarıyer Haydar Aliyev Parkı – European Voices İstanbul
Bebek Parkı – Rezonans
Üsküdar Sahil – Sansev Korosu
Müze Gazhane – Boğaziçi Mezunlar Korosu
21.00
Kadıköy Meydanı – Boğaziçi Gençlik Korosu
Müze Gazhane – Ruhi Su Dostlar Korosu
En Çok Okunan Haberler
-
- Hayvancılık şirketi nasıl çelik yelek tedarikçisi oldu?
- Hutbeye Ali Erbaş ayarı
- Havalimanı servisi köprüden uçtu
- Valiler kararnamesi yayımlandı
- Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyecek?
- Motorine dev zam yolda!
- Yine Hazine malına otel
- Muhalif kanallara ceza yağdı!
- Kaya'dan yeni açıklama: Anlaşıldığımı düşünmüştüm ama...
- Günlük kiralık evde katlettiler!