ENKA sahnesinde genç yıldızlar parladı

Cihat Aşkın’ın Sanat Yönetmenliği’nde bu yıl altıncı kez ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşen konserde ülkemizi uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden ve edecek olan genç ve yetenekli sanatçılar; Aktan Odabaşı (çello), Elif Naz Ertuğrul (piyano), Eren Parmakerli (piyano), Nil Canbaz (klarnet), Zehra Deniz Coşkun (keman), Maya Devrim Tanyılmaz (flüt) ve Naz İrem Türkmen (keman) konser verdi.



Sanatçıları belirleyen danışma kurulunda; Aşkın’ın ile birlikte Efdal Altun, Dilbağ Tokay, Fazıl Say, Gökhan Aybulus ve Mehmet Girgin yer aldı. Her müzisyenin iki eser çaldığı konserde Parmakerli ve Ertuğrul dışındaki genç yıldızlara piyanist Çağdaş Özkan eşlik etti. Konserin tamamı 22 Nisan, 11.00’da, kariyer yolculuklarında yanlarında olmayı sürdürecek olan, ENKA Sanat’ın YouTube kanalında yayımlanacak.



Konser programında bir seçki de yeni yılın ilk gününde Borusan Klasik Radyo’da gelenekselleşen “ENKA Sahne Yeni Yıl Konseri” kapsamında dinleyicilerle buluşacak.