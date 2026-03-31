ENKA Sanat, nisanda 2 klasik müzik konserine ev sahipliği yapacak

ENKA Sanat, nisan ayında klasik müzik dinleyicilerini iki özel konserle buluşturacak.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, "Alacakaranlıktan Işığa" konseri 7 Nisan'da ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek. Konserde, Johannes Brahms'tan Maurice Ravel'e uzanan repertuvar, piyanistler Emre Elivar ve Başar Can Kıvrak'ın yorumuyla seslendirilecek.

Konserde Brahms'ın İki Piyano için Sonat’ı, Alman romantizminin tutkulu ve felsefi ruhunu yansıtırken Ravel'in Rapsodie Espagnole'ü, İspanyol ezgilerinin ritmik coşkusunu Fransız zarafetiyle bir araya getirecek. Vyacheslav Gryaznov’un etkileyici iki piyano düzenlemesiyle "Daphnis et Chloe Süit No. 2" eseri de Türkiye’de ilk kez seslendirilecek.

Veriko Tchumburidze (keman), Esen Kıvrak (keman), Öykü Canpolat (çello), Dorukhan Doruk (piyano) ve Gökhan Aybulus (piyano) ilk kez aynı sahnede buluşacağı "Büyük Buluşma" konseri ise 14 Nisan'da müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Konserde, oda müziği repertuvarının önemli eserlerinden Johannes Brahms ve Antonin Dvorak’ın piyanolu beşlileri seslendirilecek. Her iki yapıt da gerek duygusal yoğunlukları gerekse yapısal zenginlikleriyle hem yorumculara hem de dinleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim sunacak.