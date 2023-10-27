Epica Küçükçiftlik Park’ta

Yayınlanma: 27.10.2023 - 12:55

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:55

Bu yıl kariyerlerinin 20. yılını kutlayan Hollandalı senfonik metal grubu Epica, yarın akşam (28 Ekim Cumartesi) metal fırtınası estirecek. Epica, İstanbul’daki konserini URU ve Epifoni ortak organizasyonuyla, Yüzdeyüz Metal katkılarıyla KüçükÇiftlik Park'ta verecek. Biletler Biletix, Passo ve KüçükÇiftlik Park gişesinden satışta.

Epica öncesi, Türk senfonik rock grubu Knight Errant ve DJ seti ile Barış Akpolat sahnede olacak.

2003 yılında gitarist ve vokalist Mark Jansen'ın After Forever adlı gruptan ayrılmasının ardından kurulan Epica, ilk albümü The Phantom Agony ile güçlü bir çıkış yakalayarak kısa sürede ününü Hollanda dışında da duyurdu.

Epica, 2009 yılındaki Desing Your Universe albümü ile tüm dünya çapında zirveyi yakaladı. Bugün Simone Simons'un eşsiz vokalleriyle büyük beğeni toplamaya devam eden Epica, metal ve orkestrayı, koroyu ve oryantal enstrümanları bir araya getiren şarkıları ve iddialı sahne performanslarıyla dikkat çekiyor.