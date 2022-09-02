Erdal Alova’dan ‘Birinci Çoğul Şarkı-İkinci ve Üçüncü Kitap’
Usta şair Erdal Alova’nın Birinci Çoğul Şarkı epik şiirinin Birinci Kitabı’ndan sonra, yine Anadolu uygarlıklarının gizli tarihini resmi tarih karşısında deşifre ederek yazdığı İkinci ve Üçüncü Kitapları Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından bir arada yayımlandı.
Usta şair Erdal Alova’nın Birinci Çoğul Şarkı epik şiirinin Birinci Kitabı’ndan sonra, yine Anadolu uygarlıklarının gizli tarihini resmi tarih karşısında deşifre ederek yazdığı İkinci ve Üçüncü Kitapları Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından bir arada yayımlandı.
Alova İkinci Kitap’ta, Büyük Kudüs Katliamı’ndan sonra kuzeye göç ederek Antakya’ya yerleşen ilk Hıristiyanları ve ana mekân seçtiği bu kentin kültür tarihini konu ediniyor.
Tarsuslu Paulus ve öteki azizlerin Hıristiyanlığı yayma çabalarını, Kapadokya’nın entelektüel ermişlerini, Geç Antik Çağ’da İzmir çevresinde gelişen İkinci Sofistike Hareketi; coğrafyayı Kuzey Afrika’ya kadar genişleterek Çöl Babalarının olağanüstü yaşantılarını, sütun çekirgenlerini lirik-dramatik plandan ayrılmadan şiir sanatının zengin araçlarını kullanarak yansıtıyor.
Alova, Üçüncü Kitap’ta ise Konstantinopolis’i mekân seçerek bu kentin II. Roma olarak yeniden kuruluşunu, bitmek bilmeyen Bizans ayaklanmalarını, ünlü yarışlarını, hizip çatışmalarını kentin Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesine kadar tarihsel kaynaklardan esinlenerek şiir severlerin düş gücüne sunuyor.
Birinci Çoğul Şarkı-İkinci ve Üçüncü Kitap / Erdal Alova / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / 232 s.
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