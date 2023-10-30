Erdoğan'ın hesabından Attila İlhan diye Tarık Akan'ın fotoğrafı paylaşıldı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 10:33

Güncelleme: 30.10.2023 - 11:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçıları açıkladı.

Erdoğan’ın X hesabından yapılan paylaşımda, bu kapsamda Vefa Ödülleri'ne Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi'nin değer görüldüğü kaydedildi.

Ancak AKP'li Cumhurbaşkanı'nın hesabından yapılan paylaşımda şair Attilla İlhan’ın fotoğrafının yerine onu canlandıran, sinema sanatçısı Tarık Akan'ın fotoğrafı yer aldı.

Skandalın sosyal medya kullanıcıları tarafından farkedilmesi ve gelen tepkiler üzerine hata düzeltildi, Attilla İlhan'ın gerçek fotoğrafı paylaşıldı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, 2016'da yitirdiğimiz Tarık Akan, Nebil Özgentürk’ün çektiği “Sanatımızın Hatıra Defteri” adlı belgeselde Attila İlhan’ı canlandırmıştı.

İşte Erdoğan'ın hesabından yapılan hatalı paylaşım: