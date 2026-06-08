Ereğli Belediyesi’nden kıymetli organizasyon ‘Ereğli Kitap Günleri’

Ereğli Belediyesi’nin kitapseverleri yazarlarla buluşturan, her yaştan vatandaşın ilgi odağı olacak söyleşilerin, imza günlerinin, kültürel etkinliklerin ve birbirinden değerli stantların yer aldığı Ereğli Kitap Günleri başladı.

Açılış programına; Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, protokol üyeleri, yazarlar, yayınevleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış sonrası ve hafta sonu boyunca; kitapların, kültürün ve bilginin buluşma noktası olan organizasyonda, ziyaretçiler stantları gezerek yazarlarla bir araya gelme fırsatı buldu. Haftaya da öğrencilerin yoğun ziyaretiyle başlayan Ereğli Kitap Günleri 14 Haziran’a kadar ilgi odağı olmaya devam edecek gibi görünüyor.





Kitapların, bireylerin gelişiminde ve toplumların ilerlemesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Akpınar; “Ereğli’nin kültür ve sanat hayatına katkı sağlayacak organizasyonlara önem veriyoruz. Bu kapsamda Ereğli Kitap Günleri ile şehrimizi kitapla, kültürle ve bilgiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kıymetli organizasyonun çocuklarımızın ve gençlerimizin okuma alışkanlığı kazanmasına katkı sunacağına da yürekten inanıyorum. Bir şehrin gerçek gücü okuyan insanlarında, düşünen gençlerinde ve hayal kuran çocuklarında saklıdır. Ereğli Kitap Günleri boyunca birbirinden değerli yazarların katılımıyla gerçekleşecek söyleşiler, imza günleri, atölyeler ve çeşitli kültürel etkinlikler; Ereğli’mizin kültürel zenginliğini artıracak ve vatandaşlarımıza keyifli bir etkinlik olanağı sağlayacak. Vatandaşlarımız farklı yayınevlerinin stantlarını ziyaret ederek binlerce kitapla buluşma imkanı yakalayacak. Tüm vatandaşlarımızı Kitap Günlerimize bekliyorum” ifadelerini kullandı.





Ereğli Kitap Günleri; 14 Haziran tarihine kadar her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.