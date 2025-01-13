Erkan Oğur’dan yeni albüm: 'Sakla'

Yayınlanma: 13.01.2025 - 18:18

Güncelleme: 13.01.2025 - 18:18

Sanatçının kendi söz ve müziklerinin yanı sıra Pir Sultan Abdal, Hatayî, Nesimî, Yunus Emre, Kul Ahmet gibi büyük halk ozanlarının eserlerinin yeniden manâ bulduğu bu albümde genç müzisyen Merdan Güzelgün iki esere konuk oluyor. Ayrıca Füruzan Şimşek'in dört eserinin yer aldığı albümdeki tüm düzenlemeleri Erkan Oğur üstleniyor.

Sözün ve sesin birlikteliğinin yalın ve mistik bir düzenleme ile dinleyiciye sunulduğu "Sakla", insan hayatındaki olgulara yönelik içe dönük bir sorgulama, duygu dünyasının derinliklerine bir yolculuk sunuyor. Kalan Müzik etiketiyle Nilüfer Saltık'ın prodüktörlüğünde yayınlanan "SAKLA toplamda 15 eserden oluşuyor.