Erkekler aldatır efsanesi

22 Mart 2022 Salı, 04:00

Bir tiyatro oyununun izlenmesi için iyi ve tanınmış oyuncular önemli bir faktör. İzleyicinin bamteline basan, hayatın içinden diyaloglarla yaşadıklarına gönderme yapan bir metin de oldu mu salon da dolar, kritikler de iyi gelir. “Etekler ve Pantolonlar” Mine Artu’nun yazdığı bir oyun, Serkan Budak yönetiyor. Ama asıl bomba oyuncular: Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç, sahneye çıktıklarında alkış başlıyor! Belli ki izleyici onları tanıyor ve seviyor. Bir kadının elinden çıkıp üç kadının oynadığı oyun, başlarda biraz sabah kadın programları gibi gidiyor ama salon tıka basa dolu, kahkahalar ise dinmiyor. Oynadıkları her yerde de böyle oluyormuş. 2021’de sahnelenen oyun, birkaç yerden de En İyi Tiyatro Ödülü’ne değer bulunmuş. Pandemi nedeniyle ara verildikten sonra tekrar sahnedeler ve öyle yoğun bir turne programları var ki bana Amerikan folk şarkıcılarını anımsattı. Gitarını alıp koca kıtayı karış karış gezerler ya, öyle.

Bu kadar çok turne yaptıkları için olsa gerek, dekor da derme çatma. Biraz çadır tiyatrosu gibi olduğu eleştirisini yapımcı Ali Temiz’e de söyledim, biraz aceleye gelmiş, değişecekmiş. O oyunculara yakışmıyor, bizde yalan yok. Nurseli İdiz; yıllar sonra tekrar canlı izliyorum, kendini bırakmış ev kadını rolünde cesur bir çıkış yapıyor. Güzel kadınlar sevmez böyle sahnede dökülmeyi? Nergis Kumbasar ise dört kol çengi. Çok hareketli ve çok güzel. Ama asıl şaşırtan iki as arasındaki genç kadın: Kimya Gökçe Aytaç, 0 beden fiziğiyle ikisinin arasında hiç de ezilmiyor. Hele şarkıcı rolündeki bölümde çok iyiydi. Oyun bulvar tiyatrosu tarzında evlilikte erkeklerin kadınları aldatma hikâyeleri üzerine esprilerle sürüp giderken bunlara en çok erkeklerin gülmesine ne demeli? Sık sık salona bakıp kim daha çok gülüyor derken izleyiciler arasında kadınlara eşlik eden epey erkek vardı ve pek memnunlardı! Neyse ki oyun, sonuna doğru TV programı havasından çıkıyor, ayakları yere basıyor ve kadınlar doğru yolu buluyor da izlediğime değiyor. Tabii ki konuyu anlatmıyorum, merak eden seyreder, neredeyse her yere gidiyorlar.