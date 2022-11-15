“Ermişler ya da Günahkârlar” izleyiciyle buluştu

15 Kasım 2022 Salı, 11:00

Prömiyerini BESA Sahne Cevahir’de, 8 Kasım Salı akşamı BESA Sahne’de yapan “Ermişler ya da Günahkârlar”, seyircisinden tam not aldı.

Cevahir Besa Sahne’nin yapımcılığını üstlendiği, Anthony Horowitz’in yazdığı, Zeynep Avcı’nın Türkçeleştirdiği, Onur Erbilen’in yönettiği “Ermişler ya da Günahkârlar”, iddialı ve alışılagelmişin aksine farklı bir reji anlayışıyla sezona giriş yaptı. Yoğun bir prova sürecinin ardından sezona hızlı bir başlangıç yapan oyun, 8-9 Kasım’daki ilk iki gösterimiyle birçok seyirciyle buluştu. Ustalıklı görselliği ve ışık oyunları, etkileyici oyunculuklarıyla seyirciyi koltuklarına çivileyen oyun, sürpriz sonuyla büyük etki uyandırdı.

“Ermişler ya da Günahkârlar”, seyircileri bilinç dışındaki örtük yanlarıyla yüzleştiriyor; seyirciye insan doğasının vahşi, saldırgan, suça ve şiddete eğilimli yanlarını cesurca yazılmış metniyle sorgulatıyor.

“Ermişler ya da Günahkârlar”ın yönetmen koltuğunda “Köprüden Önce Son Çıkış", "Hotel Erciyes Palas", "Kör Baykuş", "Escobar Funeral” gibi birçok oyundaki reji ve dramaturgi çalışmalarıyla seyircide etki uyandıran Onur Erbilen oturuyor. Etkileyici performanslarıyla oyuncu kadrosunda; “Rüzgâra Karşı Pişmaniye Yemek", *Şaşkın Demokrat” oyunlarından izlediğimiz Aziz Çoban, “Köpek", "Ebedi Barış", "Parantez İçindeki Kadın", "Güzel Bir Gün” oyunlarından tanıdığımız Burak Demir, “Bir Öyle Bir Böyle", "Aşk Tamircisi", "Oyun Nasıl Oynanmalı?”dan bildiğimiz Cemre Melis Çınar yer alıyor.

Tiyatro takipçilerinin heyecanla beklediği “Ermişler ya da Günahkârlar” oyununun biletleri "Biletix", "Biletinial", ilgili gişeler ve fırsat sitelerinden alınabiliyor.

“Ermişler ya da Günahkârlar”ın güncel sahne programı ise şöyle:

17 Kasım 2022 - BESA Sahne Cevahir A Sahne - 20:30

18 Kasım 2022 - Mall of İstanbul MOİ Sahne - 20:00

22 Kasım 2022 - Kadıköy Halkeğitim Merkezi - 20:30

25 Kasım 2022 - Bursa Nilüger Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi - 20:30

26 Kasım 2022 - Ataköy Yunus Emre Kültür Merkesi Müşfik Kenter Sahnesi - 20:30