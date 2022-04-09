Erol Manisalı’nın ‘bastonları’
Karaköy’deki Schneidertempel Sanat Merkezi’nde açılan gazetemiz yazarı Prof. Dr. Erol Manisalı’nın baston koleksiyonundan oluşan sergi 24 Nisan’a kadar görülebilir.
Gazetemiz yazarı Prof. Dr. Erol Manisalı’nın baston koleksiyonundan oluşan sergisi önceki gün Schneidertempel Sanat Merkezi’nde açıldı. Okurları ve yakınlarının katıldığı sergide yirmi beş adet antika baston sergileniyor.
Erol Manisalı, Vefa Lisesi’nde okuduğu yıllarda, hâkim olan dedesi Hüseyin Bey’in miras bıraktığı gümüş başlı bastonla başlamış koleksiyona.
Sergide yer alan bastonların hepsi birbirinden dikkat çekici. Sergide yılan figürlerinden lüle taşına, kehribardan aslana, köpekten ördeğe kadar figürler bastonları süslüyor.
Ayrıca açılışta Manisalı, Vefa Lisesi Mezunları Derneği ve İktisat Fakültesi Mezunları Derneği’ne armağan ettiği “Fatih’ten Beyoğlu’na Benim İstanbul’um” adlı son kitabını sergiye katılan ziyaretçilere imzaladı.
“Üniversite hocalığımın başından beri, Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika’daki ziyaretlerimde sokak satıcılarından eskicilere, müzelerden galerilere kadar bastonları inceledim” diyen Manisalı, “evimde duran bastonları sergilemek, dostlarla paylaşmak istedim, on bastonu da kendim tasarladım. Umarım beğenirsiniz” diyor.
"BİR KÖPRÜ..."
Bastonun, insanı doğaya tarihe ve arkeolojiye kaynaştıran köprü olduğunun altını çizen Manisalı, “3 bin yıl öncesinin Mısır’ını, firavunlarını anlamak istiyorsanız bastonlarını bilmek zorundasınız. Devrek’in ve yöresinin sanatını ve zanaatını da bastonsuz hiç anlayamazsınız” diyor.
Üstelik Manisalı, sadece koleksiyoner değil, kırk yıldır tasarım da yapıyor. Der Yayınları’ndan çıkan Manisalı’nın, bir de “Erol Manisalı’nın Bastonları” adlı bir kitabı da bulunuyor.
Sergi 24 Nisan’a kadar pazartesi günleri haricinde her gün 11.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
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