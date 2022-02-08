Ertuğrul Akyüz, öğretmenliği değil resmi seçti
Çernobil felaketinin ardından bomboş bir kent, yok olmuş bir doğa ve yeniden doğuş. Ressam Ertuğrul Akyüz, bir felaketi sadece renklerle anlatıyor.
Ertuğrul Akyüz, resimlerinde bir soruna parmak basan, bir derdi olan ve onu tematik olarak sergileyen bir sanatçı. Piramid Sanat’taki son sergisinde Çernobil’den geriye kalan doğa katliamını, doğanın geri dönüşünü simgeleyen canlı renkler ve bu renklerin birbirinden güzel kavuşmalarıyla resmetmiş. Genellikle çok büyük boyutlarda çalışan sanatçı, resimlerinde değişik teknikler denemiş. “Eden Bulur” adını verdiği sergide insanın doğaya yaptığı kötülüğü ise gri, siyah renklerle dile getirmek yerine, mor, pembe, türkuvaz renkleriyle bir senfoni yaratarak umut da veriyor. O aslında böyle bakmıyor, ama baktığınız zaman o güzel renklerin iç içe girdiği büyük tuvallerde hiç insan figürü yok, daha çok dallar var ve o dallar, boşalan Çernobil’de doğanın kendini onarıp tekrar bölgeyi ele geçirmesini anlatıyor.
Serginin küratörü Sinan Erk, “Ertuğrul Akyüz, bu sergide tarihin en büyük felaketlerinden birini temel alarak insan ve doğa arasındaki sorunlu ilişkiyi yeniden tanımlıyor. İnsanın sınırsız hâkimiyet ve sahip olma takıntısının sonunda dönüp dolaşıp kendine zarar verdiğini bir trajediyle dile getiriyor. Bunun yanında doğanın sakin ve tarafsız bilgeliğiyle karşı karşıya getiriyor” diye özetliyor.
Ertuğrul Akyüz Marmara Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olmadan önce başladığı resim yapmaya, mezun olduktan sonra da devam etmiş ve eğitmenlikten çok, sanatçı kimliğini geliştirmeye yönelmiş. Bundan önceki kişisel sergisinde “Göç” temasını ve göçmenlerin yaşadığı dramı anlatan sanatçı bu kez doğayla insan çatışmasını konu almış. Müzik ve resimle uğraşan sanatçının pek çok sergideki resimlerinin dışında ikinci kişisel sergisi şubat sonuna kadar gezilebilir.
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