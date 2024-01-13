Eryılmaz’ın eseri kapsülle Ay’a gönderildi

Yayınlanma: 13.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 13.01.2024 - 03:00

Eryılmaz, kapsülde yer alan “Ay mıydı, Gün müydü Yüzü?” türküsünü besteledi. Proje, Dünya’ya ait kültürün saklanması amacıyla Amerika’da Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından geliştirildi. Erberk Eryılmaz ile projeyi konuştuk.

İLHAM ÂŞIK İZZET’TEN

Eserinizi ne zaman bestelediniz? Hikâyesini öğrenebilir miyiz?

Yaklaşık 10 yıl önce Carnegie Mellon Üniversitesi’nde lisansüstü çalışmalarımı yaptığım sırada üniversitemizin Ay’a zaman kapsülü göndermesi planlandı. Carnegie Mellon Üniversitesi Dünya’da ilk 30’da kabul edilen büyük bir üniversite ve bu fikir bütün fakültelerin ortak çalışmasıyla Ay’a erişmeyi hedeflediği The MoonArk projesine dönüştü. Ben de bu tarihi olayda bir katkım olmasını istedim. Türkçemizden, geleneksel müziğimizden yola çıkan bir eseri üniversitede kurulan komisyona sundum ve çok şanslıyım ki kabul edildi. Bu müzikte bana ilham veren Âşık İzzet’e ait olduğu düşünülen “Mecnun’um Leyla’mı Gördüm” türküsü oldu.

Anadolu’da güzelliğin gezegenimiz dışındaki öğelerle tarif edildiği harika bir eser. Bu kayıtta tabii saz ve Türkçemizin de yer alması gerekiyordu. Üniversitedeki müzisyen dostlarımız ile birlikte Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde şu an beraber çalıştığımız besteci Önder Özkoç da sesi ve sazıyla kayıtta yer aldı. Müziğin sonunda da o zaman birkaç aylık bebek olan oğlum Remi nefesinin sesiyle katkı verdi.

Ay’a gönderilme sürecini anlatır mısınız? Amaçlanan nedir?

Bu, Amerika’nın 1972’den itibaren Ay’a ulaşmayı hedeflediği ilk proje. The MoonArk ve yine üniversitenin geliştirdiği Iris Rover, 8 Ocak’ta Vulcan Roketi ile Ay’a doğru gönderildi.

The MoonArk’ta müzik eserlerinin yanı sıra tarihteki önemli görsel sanatlardan örnekler, DNA, okyanus ve nehir suları, Dünya’dan çeşitli taş örnekleri de gönderildi. Buradaki büyük amaç ileride bir gün insanlık Dünya dışına taşınırsa Dünya’daki yaşamı ve kültürü hatırlatacak bir zaman kapsülü oluşturması. Bu proje aynı zamanda Ay’a giden ilk müzikleri taşıyacak. Böyle büyük bir düşüncenin bir parçası olmak ve buna Anadolu kültüründen yola çıkan bir çalışmayla katkıda bulunmak benim için büyük bir mutluluk oldu.