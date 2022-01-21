Esenyurt'ta kültür ve sanat coşkusu devam ediyor

21 Ocak 2022 Cuma, 15:05

Esenyurt Belediyesi’nin 15-24 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali tiyatro, söyleşi, atölyeler ve müzikaller ile devam ediyor. Esenyurtlu vatandaşlar birçok ünlü yazar, şair ve edebiyatçının katıldığı festivalde adeta sanata ve edebiyata doydu. Esenyurtlular festivalin heyecanını yaşarken Esenyurtlu çocuklar da eski belediye bahçesinde kurulan “Düşle Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri” ile doyasıyla eğlendi.

SÖYLEŞİLER, İMZA GÜNLERİ, TİYATROLAR VE MÜZİKALLER

Nâzım Hikmet'in doğum gününde gerçekleştirilen anma programı ile başlayan Esenyurt Sanat ve Edebiyat Festivali, kapılarını yoğun bir katılımla açtı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, yazarlar, şairler, yönetmenler, STK temsilcileri ve Esenyurtlu vatandaşlar ile birlikte görkemli bir açılış gerçekleştirdi. Birçok yayınevinin katıldığı festivalde, geniş kitlelere ulaşmış ünlü oyuncu, sanatçı, yazar ve gazeteci vatandaşlarla buluştu.

Oyuncu ve Yazar Devrim Yakut, Gazeteci Yazar Faik Bulut, Gazeteci Yazar Barış İnce, Siyasetçi ve Yazar Akın Birdal, Yazar ve Fotoğrafçı Nasuh Mahruki, Yazar Sinan Meydan, Gazeteci Yazar Ayşe Kulin, Yönetmen Nebil Özgentürk ve Oyuncu, Yönetmen ve Yazar Ercan Kesal’ın da olduğu birçok ünlü isim, söyleşilerde okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Söyleşilerin yanı sıra tiyatroların da olduğu festivalde sanatseverler, Tiyatro Sanatçısı Nazan Kesal’ın "Yaralarım Aşktandır" tiyatro oyunuyla, Oyuncu Fırat Tanış’ın "Gelin Tanış Olalım"müzikal tiyatrosuyla, Sunucu ve Yazar Metin Uca’nın “Bunu mu Demek İstedim?” adlı tiyatrosuyla, Sanatçı Ferhat Göçer’in “Aldırma Gönül” adlı müzikal tiyatrosuyla unutulmaz anlar yaşadı. Festivalin 6. gününde ise sahneyi paylaşan Şair Ahmet Telli ve sanatçı Nurettin Rençber şiir ve müzik dinletisiyle seyircilerden ayakta alkış topladı.

TÜRKİYE’NİN YILDIZLARI ESENYURT’TA

Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali söyleşiler, imza günleri, tiyatrolar ve atölyelerle devam edecek. İlçeyi sanatın ve edebiyatın merkezi haline getiren festival, Müjdat Gezen, Türkan Şoray ve Genco Erkal’ın da aralarında olduğu birçok ünlü ismi sanat ve edebiyatseverlerle buluşturacak.

24 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek olan Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin programı şöyle:

21 OCAK CUMA

SAAT: 19.30

MÜZİKLİ SAHNE ETKİNLİĞİ

YEŞİLÇAM ANILARI

SELMA GÜNERİ

SELDA ALKOR

YUSUF SEZGİN

NİLGÜL

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ

BÜYÜK SALON

SAAT: 15.00

ŞEKER PORTAKALI

ÇOCUK TİYATROSU

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ

BÜYÜK SALON

22 OCAK CUMARTESİ

SAAT: 19.30

MÜZİKLİ SAHNE ETKİNLİĞİ

NEBİL ÖZGENTÜRK

VEDAT YILDIRIM

ŞEYHMUS DİKEN

(AHMED ÂRİF ŞİİRLERİ)

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ

BÜYÜK SALON

SAAT: 16.00

İNCİ ARAL

PELİN BATU

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

MECLİS SALONU

23 OCAK PAZAR

SAAT: 16.00

MÜJDAT GEZEN

BABA KIZ

TİYATRO

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ

BÜYÜK SALON

SAAT: 19.00

ONUR ÖDÜLÜ

TÜRKAN ŞORAY

MÜJDAT GEZEN

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ

BÜYÜK SALON

ÜCRETSİZ BİLETLİ

24 OCAK PAZARTESİ

SAAT: 15.00

KÜÇÜK PRENS

(ÇOCUK TİYATROSU)

(EDEBİYAT UYARLAMASI)

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ

BÜYÜK SALON

SAAT: 19.30

ŞAHDAMARIM (AHMED ÂRİF)

GENCO ERKAL

TİYATRO

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ

BÜYÜK SALON