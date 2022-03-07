Eski tüfekleri gençler dinledi

07 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Hüsnü Arkan’a “Düşler Sokağı” adlı eserde, Feridun Düzağaç da eşlik etti. Türk müziğinin özgün seslerinden besteci, müzisyen ve yazar kimliği ile de öne çıkan Hüsnü Arkan, KüçükÇiftlik Park’ta en sevilen eski ve yeni şarkılarını yorumladı.Rock müziğin eskimeyen isimlerinden Feridun Düzağaç ise “Yaş 55, ama biz 35 diyoruz” diye eskimediğini vurguladı; Barış Manço’nun “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” şarkısını yorumlarken de “Hesap vereceksiniz!” dedi. Alev Alev, F.D., Lavinia gibi klasikleşen şarkıları yanında Arapsaçı’nı da söyledi. Profesyonel müzik hayatında 30 yıla yaklaşan şarkıcı, besteci, söz yazarı ve aranjör Feridun Düzağaç’ın da bulunduğu konserin izleyicilerinin çoğu ise gençlerdi.