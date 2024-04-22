Chris Botti, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor

Yayınlanma: 22.04.2024 - 13:55

Güncelleme: 22.04.2024 - 13:55

Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, 17 Mayıs'ta İstanbul'un müzikseverlerini Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda ağırlayacak.

Çağdaş cazın önde gelen isimlerinden biri olan Botti, kariyeri boyunca Sting, Paul Simon, Barbra Streisand, ve Lady Gaga gibi dünya çapında ünlü isimlerle sahne aldı. Bu defa, Botti, 41 konserlik dünya turnesinin İstanbul ayağında, beş özel konuğu ve orkestrasıyla birlikte sahne alacak.

Müziğini "Müziğim her zaman caz, pop ve klasik arasında bir yolculuk vadeder" sözleriyle tanımlayan Botti, sanatsal ifadesini ve müziğin sınırlarını zorlama tutkusunu dinleyicilere yansıtacak.

Botti'nin Blue Note Records etiketiyle yayınladığı son albümü "Vol.1", müzik dünyasında yeni bir başlangıç olarak kabul ediliyor. Sanatçı, albüm için "Dünyadaki birçok şey gibi, kariyerimde de bir yeniden başlama zamanıydı" ifadelerini kullanıyor. Albümde orkestral düzenlemelerin bir kenara bırakıldığı, akustik caz ve klasik standartların öne çıkarıldığı bir müzikal deneyim sunuluyor.

Botti'nin müzik kariyerindeki önemli bir dönüm noktası da 2013 yılında "Impressions" albümüyle En İyi Pop Enstrümantal Albüm kategorisinde Grammy Ödülü kazanması oldu. Ayrıca 2008’de "Italia" ve 2010’da canlı kayıt albümü "Chris Botti in Boston" ile üç adaylık elde etti.

İstanbul konseriyle başlayacak dünya turnesi, Dubai, Paris ve Londra gibi önemli şehirlerde de devam edecek. Botti, İstanbul konserinin ardından 19 Mayıs'ta Dubai'de, 22 Mayıs'ta Paris'te ve 23 Mayıs'ta Londra'da hayranlarıyla buluşacak.

Chris Botti, daha önce Türkiye'de verdiği konserlerde büyük ilgi görmüş ve İstanbul'u her zaman büyülü bulduğunu dile getirmişti.