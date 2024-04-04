İBB Şehir Tiyatroları 'Savaş ve Barış'ı Madach Uluslararası Tiyatro Buluşması'nda sahneleyecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Savaş ve Barış" oyununu Budapeşte'de sahneleyecek.

AA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 20:15
İBB Şehir Tiyatroları 'Savaş ve Barış'ı Madach Uluslararası Tiyatro Buluşması'nda sahneleyecek!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, "Savaş ve Barış" oyununu "11. Madach Uluslararası Tiyatro Buluşması" kapsamında Budapeşte'de sahneleyecek. Lev Tolstoy'un eseri olan ve Eva Mahkovic'in uyarladığı bu oyun, 18 Nisan'da Budapeşte Ulusal Tiyatro'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyun, 1805-1820 yılları arasında geçen tarihsel bir hikayeyi anlatıyor. Napolyon'un 1812'de Rusya'yı işgalinin hemen öncesinde, Rus aristokrasisinin hayatlarını nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. İBB Şehir Tiyatroları'nın genel sanat yönetmeni Ayşegül İşsever ve birçok yetenekli oyuncu, bu önemli oyunun kadrosunda yer alıyor.

"11. Madach Uluslararası Tiyatro Buluşması" etkinliği, 5-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, toplam 30 ülkeden tiyatro topluluğunu bir araya getirerek tiyatro sanatını uluslararası platformda kutlamayı amaçlıyor.


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