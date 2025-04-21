Eskişehir Öykü Günleri Başlıyor!
Edebiyatın kalbi bu yıl da Eskişehir'de atacak. 25-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Eskişehir Öykü Günleri, söyleşiler, ödül töreni ve yazar buluşmalarıyla edebiyatseverleri bir araya getirecek.
Uluslararası Öykü Günleri Derneği ile Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) tarafından, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle düzenlenen Eskişehir Öykü Günleri, 25-27 Nisan 2025 tarihleri arasında edebiyat tutkunlarını bir araya getirecek.
Etkinlik, 25 Nisan Cuma günü saat 19.00’da Taşbaşı Kırmızı Salon’da Süreyya Köle ve Engin Kükrer’in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Bu yıl, Eskişehir’in kültür yaşamına sunduğu katkılardan dolayı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e Onur Ödülü takdim edilecek.
Program kapsamında 26 Nisan Cumartesi günü Adımlar Kitap&Kafe’de düzenlenecek etkinlikte Nilüfer Açıkalın, Emel İrtem, Barış İnce ve Mehmet Erte okurlarla buluşacak.
27 Nisan Pazar günü ise etkinlikler, öğleden sonra Taşbaşı Kırmızı Salon’da ilk öykü kitaplarını yayımlayan yazarlarla yapılacak söyleşiyle devam edecek. Eskişehir Öykü Günleri, aynı gün Hakan Akdoğan ve Fadime Uslu’nun konuşmacı olarak yer alacağı “Kurmacayı Kurcalamak” başlıklı söyleşiyle sona erecek.
Etkinliğin detaylı programı şu şekilde:
En Çok Okunan Haberler
-
- Hava kuvvetlerindeki turbun büyüğü
- Diploma iptalinde kritik gelişme!
- Bahçeli'ye yakın isimden 'erken seçim' senaryosu
- Soylu'dan '20 milyon dolar' iddiasına yanıt
- Kütahyalı'dan AKP'li Gökçek'e övgülerle veda
- Mansur Yavaş'tan kürsüde 'R.O.K.' tepkisi!
- Temmuzda memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
- Tutuklu öğrenci Esila Ayık Cumhuriyet’e konuştu
- Rektörün kızı da sınav listesinde
- Sırrı Süreyya Önder için temkinli açıklama