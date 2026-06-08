Eskişehir Uluslararası Gürer Aykal Orkestra Şefliği Yarışması başlıyor

Eskişehir, uluslararası klasik müzik dünyasının dikkatini çeken önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Eskişehir Uluslararası Gürer Aykal Orkestra Şefliği Yarışması kapsamında ön eleme sonuçları açıklandı. Türkiye’nin duayen orkestra şeflerinden Gürer Aykal’a saygı niteliğinde düzenlenen yarışmaya dünyanın dört bir yanından yoğun başvuru yapılmıştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 16 genç orkestra şefi ön elemeyi geçerek Türkiye’ye gelmeye ve yarışmanın canlı performans aşamalarında yer almaya hak kazandı. Ön elemeyi geçen isimler ise Anton Lemekhov, Atay Bağcı, Brian Liao, Francesco Gennaro, Georg Albegov, Hancheng Guo, Joshua Yoon, Maciej Tomasz Kotarba, Omar El Jamali, Shuyang Chen, Tom Zwoliński, Vera Slasnaya, Wei-Chung Chen, William Garfield Walker, William Lai ve Yumeki Terunuma olarak açıklandı. Bu adaylardan 12'si Eskişehir'e gelerek yarışmanın canlı performans aşamalarında yer alacak.

YENİ YETENEKLER KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Yarışmacılar bu süreçte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahneye çıkarak orkestra şefliği alanındaki yeteneklerini uluslararası jüri karşısında gösterecek. Sanat yönetmenliğini Rengim Gökmen’in üstlendiği yarışma, genç şeflere uluslararası bir platformda kendilerini gösterme imkanı sunarken klasik müzik dünyasına yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor. Yarışmanın ilerleyen aşamalarında finalistler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nı sırayla yöneterek yorumlarını ve müzikal yaklaşımlarını uluslararası jüriye sunacak.

BUGÜN BAŞLIYOR

Evrensel çoksesli müziğin Türkiye’de tanıtılması, benimsenmesi ve sürdürülebilir biçimde geliştirilmesini temel misyon edinmiş Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası sponsorluğunda gerçekleşen yarışma takvimine göre canlı performansların birinci ve ikinci aşaması bugün itibarıyla 11 Haziran'a kadar gerçekleştirilecek. Final konseri ve ödül töreni ise 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 18.00'de yapılacak.