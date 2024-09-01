‘Eşkıya’ ve ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ restore edildi! 6 Eylül'de sinemalarda!

1996 Yapımı “Eşkiya” ve 1998 yapımı “Her Şey Çok Güzel Olacak” vizyona girişlerinden yaklaşık çeyrek asır sonra, yeniden sinema salonlarında seyircinin karşısında olacak. Tüm set ve vizyon süreçlerinde seyircinin büyük ilgisini çeken, döneminin en çok haberi yapılan ve merak edilen bu iki film, aradan geçen 26 yılda da sinemaseverlerin gözdesi olmaya devam etti.

Filmler, Ömer Vargı tarafından orijinal nitelikleri korunarak ve iyileştirerek restore edilip

yeniden sinema perdesine hazır hale getirildi. Taff Pictures da filmleri 4K formatında seyirciler

ile buluşturmak için harekete geçti.Oyuncuları, performansları, hikayeleri, diyalogları ve orijinal müzikleri ile yıllara meydan okuyarak

adeta fenomenliklerinden hiçbir şey kaybetmeyen bu iki sinema eseri şimdi hem döneminin izleyicileri

için hem de yeni nesil sinemaseverler için beyazperdede müthiş bir sinema keyfi sunmaya hazır!

“Eşkiya”, Yavuz Turgul’un yazıp yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel ile müthiş bir kadroyu bir araya

getirerek, sinema salonlarında yeniden Türk filmi izlenir hale gelmesini sağlayan yapım olarak tarihe

not düşmüştü. Filmin Erkan Oğur imzalı müzikleri de halen müzik listelerinde yerini korumaktadır.

1998 yılında, Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson’u buluşturan; Yılmaz’ın ilk sinema filmi olarak da

tarihe not düşen “Her Şey Çok Güzel Olacak” filmi, günümüze dek diyalogları ve müzikleri ile hala

en çok hatırlanan filmlerden biridir. Ömer Vargı’nın yönettiği filmin senaryosunda da Hakan Aksun ile

birlikte Cem Yılmaz ve Ömer Vargı imzası bulunmaktadır. Mazhar Alanson tarafından yapılan filmin

tüm müzikleri de halen müzik tarihinde yerini korumaktadır.

Dağıtımını CJ ENM’in üstlendiği filmler Taff Pictures tarafından şimdi yeniden 6 Eylül’den itibaren

sinema salonlarında seyirci ile buluşuyor.