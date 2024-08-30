Sinemalarda bu hafta: Sizi dinliyor, Kar Masalı, Aşka Düşmek ve daha fazlası...

EL KAFİRUN

Film, hırsızlık için girdikleri bir köşkte ölü bir adam bulan Fatih ile Selim'in bu köşkte yaşadıkları paranormal olayları konu ediniyor.

Fatih ve Selim geçimini hırsızlık yaparak sağlayan iki arkadaştır. Bir gün girdikleri bir köşkte ölü bir adama rastlarlar. Ölü adamın şokunu üstlerinden atamadan köşk içinde paranormal olaylar olmaya başlar. Köşkü soymak için arayış içine girdiklerinde video kasetler bulurlar ve bu kasetlerde içinde kendilerinin de olduğu görüntüler izlerler. Kasetlerden sonra dehşete kapılan Fatih ve Selim, burayı soymak için onların seçmediğini, buraya çağrıldıklarını anlarlar. Evi soymaktan vazgeçip kaçmaya karar verdiklerinde ise her şey için çok geçtir