Sinemalarda bu hafta: Sizi dinliyor, Kar Masalı, Aşka Düşmek ve daha fazlası...
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girdi. Yerli ve yabancı türdeki filmler cuma gününden itibaren vizyondaki yerini aldı. İşte bu haftanın filmleri...
AŞKA DÜŞMEK
İskoçya ve Londra arasında geçen filmde, kendilerinden kaçmaya çalışan Kira ve Ian’ın bir hafta sonunda tanışmalarının romantik aşk hikâyesi anlatılıyor.
SİZİ DİNLİYOR
Film, devrim niteliğindeki yeni bir ev cihazı olan, AIA adlı dijital aile asistanını test etmek üzere seçilen bir ailenin başından geçen olayları konu ediniyor.
Curtis ve ailesi devrim niteliğindeki yeni bir ev cihazını test etmek üzere seçilir: AIA adlı dijital aile asistanı. Ünite ve tüm sensörleri ve kameraları evlerine kurulduğunda akıllı evi bir sonraki seviyeye taşıyan AIA, her şeyi yapabilecek gibi görünüyor. Ailenin davranışlarını öğrenen ve ihtiyaçlarını tahmin edebilen AIA, hiçbir şeyin ve hiç kimsenin ailesinin yoluna çıkmadığından emin olabilir.
KAR MASALI
Film, annesinin kendisi için zengin bir koca bulma planlarından habersiz bir şekilde annesinin ayarladığı tatile giden Derya'nın hikâyesini anlatıyor.
SEN DE Mİ?
Film, birlikte iş yaptığı dostu Cengiz'den beklemediği bir kazık yiyen Ahmet'in hikâyesini anlatıyor.
İstanbul'da büyük inşaat şirketlerinde inşaat mühendisi olarak çalışmakta olan Ahmet, bir taraftan da en yakın arkadaşı Cengiz ile birlikte büyük iş makinalarının alım ve satımıyla alakalı ortaklık yapmaktadır. Son aldıkları iş makinalarını yüklü bir kazançla satan Ahmet, kendi hesapları üzerinde ipotek olmasından dolayı tüm ödemeleri Cengiz'in şirketi üzerine yaptırır. Dostluklarına güvenerek aralarında herhangi bir sözleşmede yapmayan Ahmet, alacaklarını Cengiz'den istemeye gittiğinde bambaşka bir kişilikle karşılaşacaktır.
SEVGİLİM KAÇ
Film, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir seri katil hikâyesini konu ediniyor.
EŞİMİN ESKİ EŞİ
Film, tehlikeli bir suçlu olan bir mahkumun raporunu yazmakla görevlendirilen bir psikiyatristin hikayesini konu ediyor.
Psikiyatrist Youssef, raporu hazırlarken Taha, arkadaş olurlar. Yousssef, Taha ile konuştuğunda eşi olan Sahar'ın Taha’nın eski eşi olduğunu öğrenir.
CESUR KANATLAR: DOĞANIN SESİ
Film, kanatları yeterince gelişmediği için göç etmeye hazırlanan arkadaşları tarafından geride bırakılan kelebek Patrick'in, göç yolundaki tehlikeden haberdar olması sonrası arkadaşlarını kurtarmak için atıldığı macerayı konu ediniyor.
En seçkin kelebek türü olan Monarklar, Kelebek Akademisi’nde özel bir eğitim alarak dışarıdaki hayata hazırlanırlar. Fakat kanatları tam gelişmemiş olan Patrick göç etme hazırlıkları yapan arkadaşları tarafından geride bırakılır. Patrick, tırtıl arkadaşı Marty ile birlikte arkadaşlarının peşlerine takılır ve onları yakalamayı planlayan karga sürüsü olduğunu fark eder. Yeni arkadaşı, cesur kelebek Jennifer’ın da yardımıyla Marty arkadaşlarını kurtarmak için heyecan dolu bir serüvene atılır.
EL KAFİRUN
Film, hırsızlık için girdikleri bir köşkte ölü bir adam bulan Fatih ile Selim'in bu köşkte yaşadıkları paranormal olayları konu ediniyor.
Fatih ve Selim geçimini hırsızlık yaparak sağlayan iki arkadaştır. Bir gün girdikleri bir köşkte ölü bir adama rastlarlar. Ölü adamın şokunu üstlerinden atamadan köşk içinde paranormal olaylar olmaya başlar. Köşkü soymak için arayış içine girdiklerinde video kasetler bulurlar ve bu kasetlerde içinde kendilerinin de olduğu görüntüler izlerler. Kasetlerden sonra dehşete kapılan Fatih ve Selim, burayı soymak için onların seçmediğini, buraya çağrıldıklarını anlarlar. Evi soymaktan vazgeçip kaçmaya karar verdiklerinde ise her şey için çok geçtir
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