Ethan Hawke ve Andrew Scott 'Blue Moon' filminde buluşuyor

Richard Linklater imzalı "Blue Moon" adlı yeni filmde Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale ve Andrew Scott gibi yıldız isimler buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 22:05
Ethan Hawke ve Andrew Scott 'Blue Moon' filminde buluşuyor
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Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale ve Andrew Scott, Richard Linklater'ın yöneteceği "Blue Moon" adlı yeni filmde bir araya geliyor. Film, ünlü şarkı yazarlığı ekibi Rodgers & Hart'ın üyesi olan Lorenz Hart'ın son günlerini konu alacak.

Richard Linklater ve Ethan Hawke, bu filmle birlikte dokuzuncu kez birlikte çalışacak. Filmin senaryosu Robert Kaplow tarafından yazıldı. Linklater, "Robert, Ethan ve ben bu hikayeyi on yılı aşkın bir süredir geliştiriyoruz ve bunu hayata geçirme zamanı geldiği için heyecanlı ve minnettarız" şeklinde açıklama yaptı.


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