Hafta sonunu evde geçirenlere 5 film önerisi

Yayınlanma: 21.06.2024 - 12:58

Güncelleme: 21.06.2024 - 12:58

Hafta sonu evde sakin ve huzurlu geçirmek isteyenler için birbirinden özel 5 film sizi koltuğunuzdan alıp bambaşka yerlere götürecek...

1. Murder on the Orient Express (2017) – IMDb: 6.5

Ünlü dedektif Hercule Poirot’un da içinde bulunduğu Şark Ekspresi’nde bir cinayet işlenir. Öldürülen kişi Amerikalı bir milyarderdir. Yolculuk sırasında tren kara saplanır. Bu durumu bir fırsat bilen dedektif Poirot, yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmeye çalışacaktır. Filmin oyuncu kadrosunda Kenneth Branagh, Judi Dench, Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer ve Penélope Cruz yer alıyor.

2. The Sweet Hereafter – Başka Bir Dünya (1997) – IMDB: 7.5

Film önerileri listemize 1997 yılında izleyici ile buluşan Kanada yapımı etkileyici bir dram filmi olan The Sweet Hereafter ile devam ediyoruz. Kanadalı yönetmen Atom Egoyan tarafında beyaz perdeye aktarılan öykü, Russell Banks’in 1991 tarihli aynı isimli romanına dayanıyor.

3. Dead Man’s Shoes – Ölü Adamın Ayakkabıları (2004) – IMDB: 7.6

Film önerileri listemizin ikinci sırasında İngiliz sinemacı Shane Meadows tarafından yönetilen 2004 tarihli gerilim filmi Dead Man’s Shoes yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Paddy Considine, Gary Stretch, Toby Kebbell, Jo Hartley, Seamus O’Neill ve Neil Bell gibi isimler yer alıyor.

4. Neneh Superstar (2022) – IMDB: 5.7

Fransız yönetmen ve senarist Ramzi Ben Sliman, Neneh Superstar adlı 2022 yapımı filmde izleyiciyi dans etme tutkusuyla dolu küçük bir kızın hayallerini gerçeğe dönüştürebilmek için giriştiği zorlu mücadeleye tanık ediyor. Filmin oyuncu kadrosundaki Oumy Bruni Garrel (Neneh) Aïssa Maïga, Steve Tientcheu, Cédric Kahn ve Alexandre Steiger gibi isimler başarılı performanslarıyla beğeni topluyor.

5. The Cut ( Kesik) (2014) IMDB: 6.2

Filmin konusu 1915 olaylarını temel almaktadır. Nazaret Manoogian isimli genç bir adam doğduğu Mardin'deki köyünden sürgün edilir. Tehcirden sonra, Manoogian ikiz kızlarının hayatta olabiliceğini öğrenir ve onları bulmak için dünyanın birçok yerine yolculuk eder.

Fatih Akın tarafından yönetilen uzun metrajlı bir filmdir. Filmin prömiyeri 31 Ağustos 2014'te 71. Venedik Film Festivali'nde yapılmıştır.[