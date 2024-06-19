Tom Hardy açıkladı: Peaky Blinders filminde rol alacak mı?
İzleyiciyle buluştuğu günden beri geniş bir hayran kitlesi kazanan Peaky Blinders dizisi, beyaz perdeye uyarlanıyor. Seride Alfie Solomons karakterine hayat veren Tom Hardy, filmde oynayıp oynamayacağını açıkladı.
2013-2022 yılları arasında yayınlanan e 6 sezon boyunca devam eden Peaky Blinders, yıllar sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Şimdilerde beyaz perdeye uyarlanması beklenen Peaky Blinders'ta Cillian Murphy'nin başrolü yeniden canlandıracağı kesinleşirken; Tom Hardy de spin-off filminde rol alıp almayacağı konusuna açıklık getirdi.
Sky News'a konuşan Tom Hardy, kendisinin de filmde yer alacağını "Yüzde yüz, Alfie kesinlikle görünecek ama ne zaman olacağını bilmiyorum.Gelip gelmeyeceğini bile bilmiyorum, bu sadece benim tahminim" sözleriyle ima etti.
Peaky Blinders'ın film projesiyle ilgili Deadline'a konuşan Cillian Murphy, "Tommy Shelby'nin benimle işi bitmemiş gibi görünüyor. Peaky Blinders'ın film versiyonunda Steven Knight ve Tom Harper'la yeniden işbirliği yapıyor olmak çok sevindirici. Bu film hayranlar için" demişti.
1900'lerde Birmingham'ın kanunsuz sokaklarında geçen destanın devamı, dizinin yaratıcısı Steven Knight tarafından kaleme alındı.
Steven Knight ise projeyle ilgili "Bu filmin gerçekleşmek üzere olmasından dolayı gerçekten çok heyecanlıyım. Engel tanımayacak. Tam anlamıyla Peaky Blinders savaşta" demişti.
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