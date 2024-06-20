'A Man and a Woman' filmiyle Oscar'a aday gösterilmişti: Fransız oyuncu Anouk Aimee hayatını kaybetti

Yayınlanma: 20.06.2024 - 09:29

Güncelleme: 20.06.2024 - 09:29

Fransız oyuncu Anouk Aimee yaşamını yitirdi. Aimee'nin ölümünü, yazar ve yönetmen Nikos Papatakis ile olan evliliğinden doğan kızı Manuela Papatakis duyurdu.

Manuela Papatakis, "Kızım Galaad ve torunum Mila ile birlikte annem Anouk Aimee'nin aramızdan ayrılışını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Paris'teki evinde vefat ettiğinde onun yanındaydım" dedi.

ANOUK AIMEE KİMDİR?

Gerçek adı Françoise Sorya Dreyfus olan Anouk Aimee, 27 Nisan 1932’de Paris’te doğdu. Henüz 14 yaşındayken 'The House Under the Sea' filminde küçük bir rol üstlendi. Sonrasında filmdeki karakteri 'Anouk'u takma ismi olarak kullanmaya başladı. Birçok filmde boy gösteren ünlü isim, "A Man and a Woman" filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterildi.

