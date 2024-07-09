Etimesgut Kent Tiyatrosu açılıyor

Yayınlanma: 09.07.2024 - 16:00

Güncelleme: 09.07.2024 - 16:00

Etimesgut, sanata ve kültüre verdiği önemi bir kez daha gösteriyor. Kent Tiyatrosu'nun kapıları sanatseverlere açılıyor. Uzman sanatçılar ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından gerçekleştirilecek sınavlar, 24-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Bu sınavlar sonrasında seçilecek sanatçılar, Ekim ayında Etimesgut halkıyla buluşacak ve şehrin ve insanın hikayelerini sahnede canlandıracaklar. Kent Tiyatrosu, kendi özgün prodüksiyonlarının yanı sıra çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Drama grupları, senaryo ve oyun yazarlığı kursları ile oyunculuk eğitimleri, sanatseverlere geniş bir repertuvar sunacak ve tiyatro tutkunlarının sanatla buluşma deneyimini zenginleştirecek. Etimesgut Kent Tiyatrosu'nun sanatçı ve sahne amirliği alanlarında gerçekleştirilecek sınavlar hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için etimesgutkenttiyatrosu.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu heyecan verici sanat yolculuğunun ilk adımları için gün sayıyoruz!