Evrencan Gündüz’den iki şarkı birden

Yayınlanma: 27.10.2023 - 12:53

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:53

Evrencan Gündüz, kısa bir zaman önce plak formatında yayımlanan “Dağlar Gider Yolunda” isimli 2 şarkılık kısa albümünü bu kez dijital olarak müzikseverlerle buluşturuyor. Sanatçı, müzik ve düzenlemesi tamamıyla kendisine, sözleri Naz Özgülüş’e ait “Dağlar Gider Yolunda” isimli yeni bir şarkıyla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Şarkı, bu coğrafyada yaşayan eski ozanlarımıza ve Anadolu Pop Akımı’nın önde gelen müzisyenlerine bir saygı niteliği taşıyor.

Albümde bir de Barış Manço yorumu “Yine Yol Göründü Gurbete” şarkısı da sürpriz olarak yayında. Evrencan Gündüz, Anadolu Pop akımının en önemli temsilcilerinden Barış Manço’nun, 1975 tarihli ilk stüdyo albümü 2023’ten “Yine Yol Göründü Gurbete” parçasını seslendiriyor.

Evrencan Gündüz, “Dağlar Gider Yolunda” isimli 2 şarkılık EP'sini şu cümleler ile anlatıyor:

“2023’te Barış Manço’yu anmak nasip oldu. Hem de yepyeni bir şarkı ile. Onu, bıraktığı tüm güzelliklerle yaşatmak, ve onun şarkılarını gelecek kuşaklara aktarmak istedik bu EP'de... O dönemin müziğini, o döneme yakışır şekilde icra etmeye çok gayret gösterdik. Dersimize çok iyi çalıştık. Hakikatın sadelik ve özden yana olduğunu bize anlatan ustaların yolundan gittik. Ustaların ustaları kimlermiş onları da inceledik. Bize, müziğin içinde olan, ama müzikten fazlası olan o bilgileri de duymaya gayret gösterdik elimizden geldiğince. Bu EP'yi dinlerken bu topraklarda yaşamış tüm kadim üstadlar, tüm Aşıklar, Veyseller , Barışlar sizlerle olsun.”