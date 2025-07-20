Evrenin sevimli muhafızları Şirinler

Chris Miller imzalı müzikal canlı animasyon Şirinler’in özgün şarkılarını Rihanna besteledi, söyledi, seslendirme yaptı, yapımcı oldu. Kült klasikten 28 yıl sonra uyarlanan Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum travmalarınızın kurbanı olmayın mesajını iletiyor.

1958’de Belçikalı çizgi romancı Peyo sevimli, sempatik, masmavi kahramanlar Şirinler’i yarattı. Şirinler, dört uzun, iki kısa metraj olmak üzere 1980-2013 yılları arasında sinemada gösterime girdi.

The Smurfs (Şirinler/2011), The Smurfs 2 (Şirinler 2/2013), The Lost Village (Kayıp Köy/ (2017) adlı ABD yapımlarıyla sinemaya uyarlandı. Shrek 3 ile Çizmeli Kedi animasyonlarının yönetmeni, seslendirme sanatçısı Chris Miller tarafından Şirinler (2025) müzikal canlı animasyon olarak yeniden beyazperdeye taşındı.

“Şirinler benim akrabalarım gibiler. Eski ve yeni kuşak onlarla birlikte büyüdü. Grafik tasarımları yalın, renkleri pastel, şekilleri yuvarlak. Şirinler, Tenten, Asteriks gibi Fransa-Belçika kökenli çizgi romanlar yaşam enerjisiyle dolular. Ben Marvel çizgi romanlarıyla, Jack Kirby’nin keskin grafik stiliyle büyüdüm. Şirinler’deki canlılık, iyimserlik, yaşama sevinci beni çok etkiledi” diyen Miller izleyiciye kesintisiz, temposu yüksek, enerji dolu, rengârenk, görsel bir şölen sunuyor yeni versiyon Şirinler’iyle.

Animasyon ile canlı görüntüleri karıştırdığı müzikalinde tüm Şirinler buluşur: Şirin Baba, Şirine, İsimsiz, Sakar, Süslü, Kamuflaj, Özel Efektçi, Endişeli, Listeci. Kimlik arayışı içindeki İsimsiz mutsuzdur, henüz ismini bulamamıştır, onu en iyi anlayan ise diğerlerinden farklı olan Şirine’dir. Kötü karakterler büyücü Gargamel, kedisi Azman, kardeşi Lord Razamel’i de unutmayalım.

DAYANIŞMANIN GÜCÜ

Şirinler köyünde ve evrende kusursuz bir denge vardır. Razamel, Şirin Baba’nın asırlardır köyde sakladığı İyi Büyü Kitabı’nı çalarak evreni kötülükle yönetmek isteyince denge bozulur. Şirinler evrenin muhafızları olarak devreye girerler, Paris, Münih, Avustralya’ya giderler, gelmiş geçmiş en yaman şirinlerle, Pufsuratlar’la karşılaşırlar, galaksiler arasında dolaşırlar.

Aile, dostluk, dayanışma, iyilikseverlik, etik ve pozitif değerlerle hareket eden Şirinler birlikte güçlüdürler. Her Şirin’in ayrı bir karakteri, duygusal özelliği vardır. Birbirlerini sürekli kollarlar, sevgi doludurlar, içtenlikle davranırlar.

Doğal mekânlarda kuklalarla, maketlerle çalışan Miller, Şirine’yi seslendiren, filme özgün şarkılar besteleyen şarkıcı, yapımcı Rihanna’nın çok büyük katkısı olduğunu belirtiyor. 1980’de Barbados’taki tek televizyon kanalında Hanna Barbera serisini genç yaşta izleyen Rihanna Şirinler’in en büyük hayranı. Şarkılar, koreografiler, yapım tasarımları başarılı.

Rihanna, James Corden, John Goodman, Kurt Russell, Octavia Spencer’in seslendirdiği eğlenceli, mizah dolu Şirinler’i izlerken mutlu oluyorsunuz.

GEÇMİŞTEN KAÇAMAZSIN

Jeniffer Kaytin Robinson’ın yönettiği dramatik gerilim/slasher Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum, 1997 yapım tarihli, yönetmen Jim Gillespie’nin kült klasiğe dönüşen özgün versiyonun yeniden çevirimi.

1997’de Southport deniz kasabasında yaşanan büyük katliamdan 28 yıl sonra beş arkadaş ölümcül bir araba kazasına karışır. Gelecekleri etkilenmesin diye yaralı sürücüyü ölüme terk ederler. Bir yıl sonra evlilik hazırlığı yapan Ava’ya “Geçen yaz ne yaptığını biliyorum” mesajlı bir kart gönderilir. Ortak işledikleri cinayetin bir tanığı olduğunu öğrenince hepsi panik olur. 1997’deki ünlü katliamın dejavusu yaşanmaya başlanır.

Kült versiyondaki Jeniffer Love Hewitt, Freddie Prinze JR, Sarah Michelle Gellar’la birlikte genç oyuncular Madely Cline, Chase Sui Wonders, Tyriq Withers, Jonas Hauer King, Sarah Pidgeon’ın oynadığı, feminist içerikli versiyon günümüzün etik değerlerine de gönderme yapar. Travmalarınızla başa çıkmalısınız aksi halde onların kurbanı olursunuz iletisini veren yapımın teknik ve yaratıcı ekibi kadınlardan oluşuyor.