Eylül ayı kültür-sanat gündemi: konserler, sergiler, festivaller

Pekinel Uluslararası Masterclass AKM’de genç müzisyenleri destekleyen projelere büyük önem veren dünyaca ünlü piyano ikilisi Güher ve Süher Pekinel, Türkiye’de bir ilke imza atarak “Pekinel Uluslararası Masterclass” programını hayata geçiriyor.

6–12 Eylül tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programda Prof. Dr. Markus Becker’in yönetiminde altı gün boyunca genç müzisyenler, klasik müziğin ustalarıyla bir araya geliyor. Solo, duo, trio ve iki piyano kategorileri ilk kez aynı çatı altında ele alınacak. Masterclass boyunca doğaçlamanın yaratıcı yönü öne çıkarılacak. Program, 11 Eylül’de Markus Becker resitali ve 12 Eylül’de Güher ve Süher Pekinel’in genç yeteneklerle aynı sahneyi paylaşacağı konserle sona erecek. Biletler Biletinial üzerinden edinilebiliyor.

İZMİR FUARI’NDA ATATÜRK VE REFİK ANADOL SERGİLERİ

94.İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Kültürpark Atlas Pavyonu’nda açılan “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” Atatürk Sergisi ile Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” sergileri, ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Atatürk’ün hiç görülmemiş fotoğrafları, belgeler, Zübeyde Hanım’a ait mektuplar ve kişisel eşyalarıyla dikkat çeken sergi 21 Aralık’a kadar açık kalacak. Refik Anadol’un eserleri ise 30 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

BURSA’DA KARİKATÜR SERGİSİ: 'KÜLLERİNDEN DOĞAN UMUT'

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması kapsamında hazırlanan “Küllerinden Doğan Umut” sergisi, 6–28 Eylül tarihleri arasında Bursa Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, son dönemde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekiyor. Doğanın kendini yenileme gücünü karikatür sanatı aracılığıyla vurgulayan eserler, sanatseverlere hem düşündürücü hem umut dolu bir yolculuk sunuyor.

İSTANBUL’DA VAN GOGH DENEYİMİ

İstanbul Dijital Deneyim Merkezi’nde açılan “Van Gogh: Işığın İzinde” sergisi, yalnızca on günde 25 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.Yapay zekâ, artırılmış gerçeklik ve interaktif projeksiyonlarla hazırlanan sergi, ressamın hayatını ve eserlerini farklı boyutlarda yeniden yorumluyor. Sergi yıl sonuna kadar ziyarete açık kalacak.

ZORLU PSM’DE YENİ SEZON

Tiyatro sahnesinde öne çıkan eserlerden biri “Kısık Ateşte Düdüklü Tencere”. Zorlu PSM yapımı olan oyun, 5 Ekim’de %100 Studio’da ikinci sezonuna başlıyor.

Zorlu PSM ayrıca Eylül ayı boyunca konserler, film gösterimleri ve özel turlarla dopdolu bir program sunuyor. 8 Eylül’de The Usual Suspects filmi, 10 Eylül’de City Sounds: Bussi, 11 Eylül’de Günce Acı konseri, 12 Eylül’de Melis Karaduman performansı, 13 Eylül’de Unseen Tour ve Murathan konseri, 14 Eylül’de ise Unseen Kids Tour ve “Güzel Son” oyunu sanatseverlerle buluşacak.

'SANATTA HAYAT VAR' SERGİSİ

İVA Sanat’ın öncülüğünde, Hayat Holding ve Hayat Finans sponsorluğunda düzenlenen “Sanatta Hayat Var” sergisi 7–19 Ekim tarihleri arasında Ortaköy Hüsrev Kethüda Hamamı’nda sanatseverlerle buluşacak. Bu yıl sergiye “Hayat’tan Art’a Kalan” sosyal sorumluluk projesi de eşlik edecek. Üniversite öğrencileri, endüstriyel atıkları sanat eserine dönüştürerek ileri dönüşümün sanatla nasıl mümkün olabileceğini gösterecek.

JALE YAVUZ’UN 45. SANAT YILI

AKM Müzik Platformu, 9–15 Eylül tarihleri arasında Jale Yavuz’un 45. sanat yılına özel hazırlanan “Sessiz Hikâyeler” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide tezhip ve minyatür sanatının çağdaş yorumlarla harmanlandığı seçilmiş eserler yer alıyor.

KİTAP FUARLARI BAŞLIYOR

Tüyap Kitap Fuarları, Eylül’den itibaren Türkiye’nin farklı şehirlerinde kitapseverlerle buluşacak.

Samsun Karadeniz Kitap Fuarı: 27 Eylül – 5 Ekim

Diyarbakır Kitap Fuarı: 18 – 26 Ekim

İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı: 13 – 21 Aralık (Onur Yazarı: Murathan Mungan, Tema: “Edebiyatın Her Hali”).

CAZ FESTİVALLERİ VE KONSERLER

35. Akbank Caz Festivali, 27 Eylül–12 Ekim tarihleri arasında İstanbul’un farklı mekânlarında gerçekleşecek. Festival, 200’den fazla sanatçıyı sahnesinde ağırlayacak.

Öte yandan Mastercard’ın “Seyirde Caz” konserinde Kalben, 21 Eylül’de Boğaz manzarasında müzikseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü tenor Mario Frangoulis de 35. sanat yılı kapsamında Türkiye turnesine çıkıyor. Sanatçı, 23 Eylül’de İstanbul Harbiye Açıkhava, 25 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava, 27 Eylül’de ise Ankara ATO Congresium’da konser verecek.

ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ

62.Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali 24 Ekim–2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Onur Ödülleri: Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen

Başarı Ödülleri: Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı

Sinema Emek Ödülü: Feride Çiçekoğlu

Genç Sinemacı Başarı Ödülü: Cansu Baydar

ARS ELECTRONİCA İSTANBUL’DA

Dünyanın en saygın medya sanatı festivallerinden Ars Electronica, bu yıl ilk kez İstanbul’da gerçekleşiyor. 21–28 Ekim tarihleri arasında Zorlu PSM’de düzenlenecek festival, mekânsal enstalasyonlardan performanslara, ışık ve ses deneyimlerinden yapay zekâ işlerine kadar geniş bir program sunacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER

Kayseri’de 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali, 6–10 Eylül tarihleri arasında Paribu Cineverse Forum Kayseri’de ücretsiz gösterimlerle çocukları sinemayla buluşturuyor.

İş Sanat da Türkiye İş Bankası Müzesi’nde Eylül ayı boyunca çocuklara yönelik ücretsiz atölyeler düzenliyor. Madalya tasarlama, kartpostal hazırlama, kutlama taçları yapma ve para tasarımı gibi etkinliklerle çocuklara kültürel mirasın kapıları aralanıyor.