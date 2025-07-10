Eylül'de Bozcaada'da caz rüzgarları esecek

Bozcaada Caz Festivali, bu yıl “Bedenlenme / Embodiment” temasıyla 5-6-7 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak. Görsel dünyası Meltem Şahin imzası taşıyan festivalin bu yılki "Bedenlenme" teması, katılımcıları yalnızca zihinde kalan fikirlerle veya söylemlerle değil, eylemlerle, olma haliyle anlam bulan bir yaklaşımı keşfe çıkmaya davet ediyor.

ÜÇ SAHNEDE GÜNDÜZDEN GECEYE MÜZİK

Paribu’nun bu yıl beşinci kez ana sponsor olarak desteklediği festival, müzik programıyla Ayazma Manastır, Habbele Beach ve Salhane'de gündüzden geceye uzanan bir deneyim sunacak. Bozcaada Caz Festivali’nden doğan "KEŞİF" programı da kültür, teknoloji, tasarım ve girişimciliğin kesişiminde paneller, bedensel deneyim atölyeleri, söyleşi ve yürüyüşler gibi birçok farklı biçimde buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Festival, bu yıl müzikseverleri 2014’ten bu yana Birleşik Krallık sahnesinde caz ve afrobeat üretimleriyle öne çıkan Kokoroko’nun yanı sıra funk ve cazı elektronik altyapılarla zenginleştiren Fransız grup Electro Deluxe ile buluşturacak. Katılımcılar Kerem Görsev, Volkan Hürsever, Ferit Odman, Barış Doğukan Yazıcı ve Engin Recepoğulları'nı bir araya getiren Kerem Görsev Quintet’i de dinleme fırsatı bulacak. Çok yönlü müzisyenliğiyle tanınan bas gitarist, aranjör, prodüktör ve vokalist Mohini Dey (USA) ve Bozcaada Caz Festivali’ne özel olarak bir araya gelen M Lisa ft. Tolga Bilgin projesi, adaya müziği yayan isimler olacak.

Üç güne yayılan festival programı ise şöyle:

Festivalin ilk günü, Kokoroko (UK), Jamie S, Kerem Görsev Quintet, Memo Garan Ayazma Manastır'da; Burak Çelik, Ezgi, Jamie S, KC Happy Habbele Beach'te; Berke Köymen & The Timebenders, Los Tre (GR), Tektonic Salhane'de sahnede olacak.

Festivalin ikinci günü, Electro Deluxe (FR), M Lisa ft. Tolga Bilgin, Mohini Dey (USA) Ayazma Manastır'da; Derdo Disco by Mislina, Fulix, Kid Simius #Live (ES), Lâl, Habbele Beach'te; aBBa’s (NL), Aheste, Fulkontak Salhane'de; Tunç Çakır ise sürpriz bir mekanda müzikseverlerle buluşacak.

Festivalin son gününde ise, Argia (ES), Ezgi Hocaoğlu, Josephine de Retour (FR), Klawin, Murat Uncuoğlu & Alican Habbele Beach'te; Fungistanbul, Nehir Özzengin, Ylang Trio Salhane'de festivalin kapanışına imza atacaklar.