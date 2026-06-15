Fado geleneğinin yenilikçi sesiyle yüz yüze: Sara Correia

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, dünya müziğinin güçlü seslerini ağırlamaya devam ediyor. Geleneksel Portekiz müziğini modern unsurlarla harmanlayan ve müzik otoritelerince “Fadonun Kasırgası” olarak anılan Sara Correia, festival kapsamında İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. Latin Grammy adaylığı bulunan Portekizli sanatçı, 25 Haziran akşamı İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesi’nin tarihi atmosferinde sahne alacak. Son albümü "Tempestade" (Kasırga) ile sanatsal olgunluk dönemini taçlandıran Correia ile müziğini, fado geleneğini ve Türkiye’deki dinleyicileriyle kurduğu bağları konuştuk.

'TEKNİK ÖNEMLİDİR AMA ÖNCE DUYGU GELİR'

- Son albümünüz Tempestade (Kasırga) hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Tempestade şimdiye kadar yaptığım en dürüst albüm. Çok duygusal, aynı zamanda çok feminen; hem güce hem kırılganlığa derinden bağlı. Kendimi daha çok açtığım, korkusuz bir albüm.

- Sahne stili ve moda sizin için ne ifade ediyor? Günlük stilinizi nasıl tanımlarsınız?

Sahne hissettiklerimin bir uzantısıdır. Rahat ama güçlü hissetmeyi severim. Günlük hayatımda çok sadeyim — işleri karmaşıklaştırmadan pratik tutmayı severim.

- Bir fado sanatçısı olarak izleyiciye her zaman aktarmak istediğiniz temel duygu nedir?

Gerçeklik. Eğer gerçeklik varsa geri kalanı gelir. Seyirci bunu hemen hisseder.

- Fado’nun evrenselliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Uluslararası seyircilerin tepkileri sizi nasıl etkiledi?

Fado bu yüzden çok evrensel — duygu sayesinde. Farklı kültürlerden insanların tepkisini görünce bunu daha iyi anlıyorum.

- Şarkılarınızı icra ederken duygu ve tekniği nasıl dengeliyorsunuz?

Teknik önemlidir ama ikinci plandadır. Önce duygu gelir. Onsuz ilgimi çekmez.

'SEYİRCİYLE BAĞ BENİM İÇİN HER ŞEY DEMEK'

- Latin Grammy adaylığınız sizin için ne ifade ediyor? Kariyerinizi nasıl etkiledi?

Çok önemliydi. Büyük bir görünürlük sağladı ama en önemlisi bana sorumluluk verdi. İzlemek istediğim yolun farkındalığını artırdı.

- Türk müzisyenleri tanıyor musunuz? Türk bir sanatçıyla iş birliği fikrine nasıl bakıyorsunuz?

Türk müziğini daha çok keşfetmek istiyorum çünkü bizimkine yakın güçlü bir duygusal derinlik olduğunu hissediyorum. Fado ile bağlantı kurmak çok anlamlı olur. Ruhsal bir bağ olduğunda güzel şeyler ortaya çıkar.

- Türkiye’de sahne deneyiminiz nasıldı? Türk izleyicisini nasıl tanımlarsınız?

Çok özel bir deneyimdi. Büyük bir saygı ve çok dikkatli bir dinleyiş hissettim. Dili anlamadan bile tamamen içine girmişlerdi. Bu beni derinden etkiliyor çünkü müziğin kelimeleri aştığını gösteriyor.

- Hem sahnede hem sahne dışında izleyicilerinizin sizi nasıl algılamasını istersiniz? Sosyal medya aracılığıyla kurduğunuz bağ sizin için ne ifade ediyor?

İnsanların beni gerçek biri olarak görmesini isterim. Sahnede de sahne dışında da aynı kişiyim. Başka türlü olmayı bilmiyorum. Seyirciyle bağ benim için her şey demek — sosyal medya bu yakınlığı korumaya yardımcı oluyor ama asıl önemli olan o canlı, eşsiz andır.

- Kariyerinizde unutulmaz dediğiniz bir sahne anı var mı?

Birçok var ama bazı konserlerde özel bir sessizlik ve insanlarla güçlü bir bağ hissederim. Bu unutulmazdır.