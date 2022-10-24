Fakir Baykurt Roman Ödülü'nde geri sayım başladı

24 Ekim 2022 Pazartesi, 12:11

2023 Fakir Baykurt Roman Ödülü’ne katılmak isteyen yazarlar, Çiğli Belediyesi’nin hazırladığı şartnameye göre dosyalarını hazırlayarak, 20 Mart 2023 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Fakir Baykurt Roman Ödülü’nün Seçici Kurulunda; Adnan Binyazar, Bahri Karaduman, Hidayet Karakuş, Işık Baykurt ve Öner Yağcı bulunacak.

Kazanan dosyaya verilecek ödül, 20 Bin TL olarak belirlendi. Ayrıca kazanan dosya, Çiğli Belediyesi’nce kitap haline de getirilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne 0232 520 60 00 (2368) numaralı hattan veya [email protected] mail adresinden iletişime geçebilecek.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: “ROMANLARINDAKİ UMUDU VE CESARETİ YAŞATACAĞIZ”

Fakir Baykurt Roman Ödülü’nün önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Yerel yönetimlerin bir görevi de yönettikleri şehirde kültürel iklimi oluşturmaktır. Bu iklimin oluşmasında edebiyatın ve sanatın rolü oldukça fazladır. Bu düşüncelerden hareketle her yıl Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü düzenliyoruz. Fakir Baykurt, Anadolu gerçekçiliğinin romancısıdır. Eserleri, yaşamdan beslenen gerçeklerden doğmuştur. Fakir Baykurt’un bir eğitimci olarak verdiği mücadelede ve romanlarında yarattığı kişilerde hep umut vardır, mücadele vardır. Bizde bu umudu ve cesareti Edebiyata gönül vermiş yazarlara ve onlar aracılığıyla okurlarına aktarmak istiyoruz. Ülkemizim dört bir köşesinden edebiyata ilgi duyan yazarlarımızı ve yazar adaylarımızı Roman Ödülümüze katılmaya davet ediyoruz” dedi.