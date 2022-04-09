‘Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları’ vizyona giriyor
‘Fantastik Canavarlar’ serisinin üçüncü filmi ‘Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları’ 15 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.
Sekiz kitaplık Harry Potter maceralarının öncesini konu olan filmin ilk gösterimi Sihir Dükkanı ev sahipliğinde Nişantaşı City’s sinemalarında yapılacak.
Warner Bros.'un yapımcısı olduğu filmin yönetmenliğini David Yates üstlenirken oyuncu kadrosunda Eddie Redmayne, Jude Law ve Mads Mikkelsen yer alıyor.
J.K. Rowling imzalı Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filmi 'Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları', büyücülük dünyasını kontrol edip Muggle'ların sonunu getirmeyi planlayan Grindelwald'a karşı mücadele eden Albus Dumbledore, Newt Scamander ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
Video Haberler
- F.Bahçe'de seçimi Uğur Dündar kazandı!
- Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
- İkinci el otomobil pazarında tercihler değişti
- Çiftçi, 'Biz kendi kendimize bu hale düşmedik'
- 'Gölümüz kurtulsun' diyordu, işgalci çıktı
- Tencere alana Bodrum'da arsa: 1995'ten beri bekliyor
- Moğolistan'ı kum fırtınası vurdu
- 'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar'
- Kastamonu’da çöken yol trafiğe kapatıldı
- Girgin: Kimin malını kime satıyorsunuz?
En Çok Okunan Haberler
- Dava seçim takviminin işlemesine engel olmaz
- Formula 1 Avustralya GP Başladı! Bu hafta yarış programı
- Tarçın kullanımının faydaları ve önemi
- Tesla, Tüm Dünyada Çok Satan Otomobiline Yine Zam Yaptı
- Nakliyat-İş'ten 1 Mayıs’ta Taksim çağrısı
- Uzmanından ramazanda sağlıklı beslenme önerileri
- 'Susuzluğu gidermek için gazlı içecek tüketmeyin'
- Geleceğin mesleği: 'Influencerlık'
- Agatha Christie’nin kayıp on bir günü!
- Haftanın güncel çocuk kitapları...