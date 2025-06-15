Cumhuriyet Gazetesi Logo
FAST filmi geliyor: Juliana Canfield ve Brandon Sklenar başrolde

FAST filmi geliyor: Juliana Canfield ve Brandon Sklenar başrolde

15.06.2025 12:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
FAST filmi geliyor: Juliana Canfield ve Brandon Sklenar başrolde

Juliana Canfield, yeni filmi FAST’te Brandon Sklenar ile başrolü paylaşacak. Taylor Sheridan’ın senaryosunu yazdığı filmde, eski bir özel kuvvetler askerinin tehlikeli bir operasyonu konu ediliyor.

Succession, Y: The Last Man, The Calling gibi yapımlarla tanınan Juliana Canfield'in yeni projesi belli oldu. Canfield'ın karakteriyle ilgili ayrıntılar açıklanmadı.

Ünlü oyuncu, FAST adlı filmde Brandon Sklenar ile başrolleri paylaşacak. Canfield'ın karakteriyle ilgili ayrıntılar açıklanmadı. Filmin senaryosunu, ünlü yapımcı ve senarist Taylor Sheridan kaleme alıyor.

Usta görüntü yönetmeni Ben Richardson'ın ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesi olan film, eski bir özel kuvvetler komandosunun CIA koruması altında faaliyet gösteren uyuşturucu satıcılarına karşı bir kara operasyon görevine sürüklenmesini konu alacak.

FAST filmi, 23 Nisan 2027'de vizyona girecek.

İlgili Konular: #Film