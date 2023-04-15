Fazıl Say 100. Yıl Marşı'nı tamamladı

Yayınlanma: 15.04.2023 - 11:22

Güncelleme: 15.04.2023 - 11:22

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılına unutulmaz bir armağan bırakmaya hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bestesini dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın yaptığı 100. Yıl Marşı’nın kaydını tamamladı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) pek çok ünlü ismi buluşturan ve bir gün süren marşın kaydı özel bir günde Türkiye’yle buluşmaya hazırlanıyor. Coşku, heyecan ve gururun yansıması olan marşın şiirini Ayten Mutlu kaleme alırken, orkestra şefliğini Can Okan, koro şefliğini ise İlhan Akyunak üstlendi. Marşın seslendirmesini ise Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ve Korosu ile Genç Koro (Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Korosu) yaptı.

Soyer: “Paylaşacağımız günü heyecanla bekliyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Fazıl Say önderliğinde 230 kişilik dev bir kadro ile Cumhuriyet’e en güzel hediyemizi vereceğiz. Sizlerle paylaşacağımız günü heyecanla bekliyoruz” dedi.

Orkestra ve korumuz da çok iyi

Türk halkına 100. Yıl Marşı’nı armağan ettiğini dile getiren Fazıl Say “Bu işin fikir babası İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir. Marş yazmak kolay değil. Özellikle iyi bir şiir bulmak hiç kolay değil. Gelecek vaat eden bir şiir bulmak gerekti. Ayten Mutlu’nun ‘Ver Elini’ şiirini bulduk ve irtibata geçtik. Bu şiirden yola çıkarak bestemi ilerletmek istediğimi söyledim. 30-40 yıl önce yazılmış bir şiir olduğu için ona yüzüncü yıl ve Atatürk konulu eklemeler yapmak gerekti. ‘Göğün mavi şimşeği Atamın gözlerinde, ‘Daha nice nice 100. yıllara’ gibi gelecekteki 100. yıllara da umutla baktığımızı gösteren cümleleri ekledik. Şiiri bu şekilde tamamlayarak bunu marş haline getirdim. Provalarımızı yapıp kaydımızı aldık. Orkestramız ve koromuz da çok iyi” dedi.

Halkımızın bu marşı seveceğini düşünüyorum

Bugün söylediğimiz marşların hepsinin 100 yıllık marşlar olduğunu ifade eden Fazıl Say, “İzmir Marşı, İstiklal Marşı, 10. Yıl Marşı olsun hepsi çok eski. Bir marşın halk tarafından sevilmesi ve söylenmesi on yıllara uzanan bir süreçtir. Kolay değildir. 2023’te tek 100. Yıl marşı benim olacak diye de bir şey yok. Pek çok proje olacaktır. Ben içime sinen bir marş besteledim ve bunu da en iyi şartlarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bize sağladığı imkanlarla gerçekleştirdik. İyi bir kayıt yaptık ve halkımızın da bu marşı seveceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Ülkemiz eşsiz bir eser kazanacak

AASSM Müdürü Emel Akçay Özer ise “100. Yıl Marşı için Fazıl Say ile görüştüğümüzde kendisi bunu milletimize armağan etmek istedi. Bir şartı vardı Fazıl Say’ın, o da 100 yıl vurgusunu güzelce ifade edebileceği gönlüne göre bir eser bulmasıydı. Şimdi ülkemize eşsiz bir eser kazandıracak olmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Sahnede Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası var

220 civarında sanatçının sahne aldığını sözlerine ekleyen Emel Akçay Özer, “Bir eseri ilk kez seslendiriyor olmak müthiş bir şey. Bütün sürecin ilk nefesini ilk siz veriyorsunuz. Açıkçası hepimiz bir nefeste bu marşı söyleyeceğimiz günü bekliyoruz. 7’den 70’e herkesin rahatlıkla söyleyebileceği bir marş oldu. Genellikle marşlar sipariş verilir, besteci karşılığında bir değer alır ama burada çok büyük bir armağan var. Bu her birimiz için çok özel ve kıymetli. 100. Yıl Marşı’nı kaydetmek de çok yeni bir orkestraya nasip oldu. 2 sene önce temelini attığımız Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası bu seneye 100. yıl kaydıyla başladı. Koro içerisinde Ahmed Adnan Saygun Korosu ile Işılay Saygın Lisesi’nin gencecik, pırıl pırıl öğrencileri var. Bir de çok sevilen Serenad Bağcan ile İzmir Devlet Opera ve Balesi’nden sanatçılar bu koroya eşlik etti. Bu ekibin varlığı bize güç verdi” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet coşkusu bu marş ile alevlenecek

Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Korosu’nun 102 kişiden oluştuğunu dile getiren koro öğretmeni İlhan Akyunak, “Fazıl Say’ın bestelediği bir marşı seslendirmek bizim için gurur verici bir şey. Kayıt aşaması muazzamdı. Gençler harika seslendirdi. Sözlerin besteyle uyumu harika. Bizler bu işin bir parçası olduğumuz için şanslıyız. Umarım 10’larca 100’lerce yıl bu marş herkesin dilinde dolaşır. 100. yıl coşkusu bu marşla bir kez daha alevlenecek ve 10. yıl marşımız gibi yıllarca söylenecek” diye konuştu.