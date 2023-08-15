Fazıl Say 'Dünya Anne' şarkıları ile Ege Turnesi'nde

Yayınlanma: 15.08.2023 - 12:07

Güncelleme: 15.08.2023 - 12:07

Yekta Kopan'ın anlatıcılığında gerçekleşecek Fazıl Say konserlerinde, şarkıları güçlü sesiyle solist Serenad Bağcan seslendirirken, Say’a kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman eşlik edecek.

İLK KONSER KUŞADASI'NDA

Acm organizasyonuyla 14 – 21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak turne kapsamında; Fazıl Say ilk olarak 14 Ağustos'ta Kuşadası'nda Altın Güvercin Amfitiyatro'da sahne alacak. 15 Ağustos “İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu”, 17 Ağustos “Ayvalık Amfitiyatro”, 18 Ağustos “Altınoluk Amfitiyatro”, 20 Ağustos “Çeşme Açıkhava Tiyatrosu” konserleri ile devam edecek olan turnenin son konseri ise 21 Ağustos’ta “Bodrum Antik Tiyatro”da gerçekleşecek. Konserin biletleri Biletix’den ve konser mekânlarındaki gişelerden temin edilebilecek.

KADIN ŞAİRLERİN GÜÇLÜ ESERLERİ

Dünya Anne şarkıları arasında; Şükûfe Nihal Başar, Ayten Mutlu, Gülten Akın, Nilgün Marmara, Sezen Aksu, Füruğ Ferruhzad , Birhan Keskin, Ece Temelkuran, Didem Madak, Bejan Matur ve Selenay Koçer'in şiirleri yer alıyor.

Türkiye'deki, Anadolu topraklarındaki yaşanmışlıklardan, olaylardan, hikâyelerden beslenerek geçmişten bugüne kesitler sunan şairler; içsel savaşlarını, hüzünlerini, barış arzularını, huzuru, iyiliği, kötülüğü, aydınlığı, karanlığı ve her şeye rağmen hiç yok olmayan umudu şiirlerine taşıyor. Cumhuriyetin 100. yılını bambaşka açılardan, bu olağanüstü kadın şairlerimiz imgeliyor.