Fazıl Say: Kişisel bir eser besteledim

16 Eylül 2022 Cuma, 14:17

Zorlu PSM'nin 10. sezonu yarınki açılışı nedeniyle bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Basın lansmanına Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, dünyaca ünlü değerli piyanist ve besteci Fazıl Say, dijital medya sanatçısı Refik Anadol, çellist Jamal Aliyev ve birçok sanatçı katıldı. Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova toplantıda basın mensuplarına 10. sezon etkinlik takviminin sunumunu gerçekleştirdi.10.yıl sezon açılışında dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say yeni eseri olan 'Hayat Ağacı' bestesi ve dijital medya sanatçısı Refik Anadol'un bu besteden esinlenerek yapay zeka teknolojisini kullanarak tasarladığı dijital veri heykeli de sanatseverlerle buluşacak. İki sanatçıya ise ünlü çellist Jamal Aliyev eşlik edecek.

"5 BÖLÜMLÜK BİR BESTE"



Fazıl Say "Zorlu PSM'nin 10'uncu yılındayız. İlk günden beri verdiğim 25-30 farklı projeyle Zorlu’da sanatımı sergilemiştim. Hiç yapmadığım bir şey olan kişisel bir eser besteledim. Bu besteye nerdeyse kendim için besteledim. Şöyle ki; 5 bölümlük bir süit bekliyor sizi. Yaklaşık 20 dakikalık bir müzik. Birinci bölümün adı 'Umut'. Çünkü umut hayatımızın her şeyi. 5'inci bölümün adı 'Hayat Ağacı' hayata olan bağlılığımız ifade ediyor. Diğer bölümler kişisel bir hesaplaşma. 2'nci bölümün adı 'Babam Ahmet Say'. Bestelediğimde babam hayattaydı. Babam için en naif şekilde bir beste yaptım. Kendisi 10 Mayıs'ta vefat ettiğinde eseri ona dinletememiştik. Bir konserde onun parçayı dinleme fırsatı olmadı. Yarın sesleri babama gökyüzüne yollayacağız. Üçüncü bölüm 'Ece' isimli bir beste. İnsan eşi için nasıl bir beste yapar ve onu nasıl tarif eder diye düşündüm. 4'üncü bölüm 4 yıl önce vefat eden annem için 'Anı' isimli bir parça" dedi.

"FAZIL SAY'LA ÇALIŞMAK İLHAM VERİCİ"



Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova çok heyecanlı olduklarını belirterek "10.yılımız için çok özenle bir sezon hazırladık. Açılışımız Fazıl Say, Refik Anadol ve Jamal Aliyev'in bir araya geldiği bir konserle olacak. Fazıl Say'ın bizim için bestelediği 'Hayat Ağacı' bestesini ilk defa dinleyeceğiz. Refik'in çok uzun ve detaylıca işlemiş olduğu veri heykelini görüyor olacağız" diye konuştu.

Dijital medya sanatçısı Refik Anadol "Özellikle Fazıl Say gibi ilham veren ve bizi dönüştüren gücüne son derece yön vermiş bir ruhla çalışmak onur ve keyif verici. Bir süredir hayalini kurduğumuz bir şeyi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Umarım herkesin beğenebileceği ruhumuza iyi gelebilecek bir deneyim tasarladığımıza inanıyorum" dedi.