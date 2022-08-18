Fazıl Say, "Hayat Ağacı" eserinin dünya prömiyerini 16 Eylül'de yapacak

Zorlu PSM'nin 10. sezon açılışı, 16 Eylül'de besteci ve piyanist Fazıl Say'ın yeni eseri "Hayat Ağacı" süitinin dünya prömiyeriyle gerçekleşecek.

AA
18 Ağustos 2022 Perşembe, 12:54
Fazıl Say,
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Fazıl Say'ın Zorlu PSM'nin siparişi üzerine viyolonsel ve piyano için bestelediği eser, aynı zamanda bestecinin yüzüncü eseri olma özelliğini de taşıyor.

Konserde, sanatçıya genç çellist Jamal Aliyev eşlik edecek. Medya sanatçısı Refik Anadol'un, Say’ın yeni eserinden aldığı ilhamla, yapay zeka teknolojisini kullanarak tasarladığı dijital veri heykeli de Lalin Akalan küratörlüğünde izleyiciyle buluşacak.

Konserde ayrıca "Dört Şehir" sonatı ile Cesar Franck'ın viyolonsel piyano sonatı seslendirilecek.


Fazıl Say Hayat Ağacı Zorlu PSM

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